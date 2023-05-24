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禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

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禁買房買地 佛州華人告州長德桑提斯違憲

編譯俞仲慈／綜合23日電
佛州禁止中國人在該州買房買地，華人告州長德桑提斯違反憲法保障的公平原則。（Getty Images)
佛州禁止中國人在該州買房買地，華人告州長德桑提斯違反憲法保障的公平原則。（Getty Images)

美國公民自由聯盟(ACLU)代表四名華裔原告，22日向佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)聯邦法院，具狀控告州長德桑提斯，要求推翻禁止包括中國等數個國家的公民在佛州擁有房地產的新法令，原告指控新法不但違憲，同時也違反禁止住房歧視的聯邦法令。

ACLU在訴狀中表示，「(該法)宛如1882年排華法案和1913年加州外國人土地法等法律，在100多年前的所做所為。」新法係於5月8日，由德桑提斯簽署，並訂於7月1日起生效。

依新法規定，凡軍事設施和其他「關鍵基礎設施10哩內」房地產，皆禁止中國、古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和北韓公民擁有，除此之外，還特別針對中國公民買家以及出售房產的賣家，祭以最嚴苛的罰則，該法禁令也適用於農業用地。

ACLU在正式提告後，公布一份新聞稿指控該法律「違反憲法和公平住房法，針對亞裔族群的住房歧視，彙整成法律依據並加以擴大。」並強調 「未來只要名字聽起來像亞洲、俄羅斯、伊朗、古巴、委內瑞拉或敘利亞的買家們，都將承受不必要的心理壓力。」

同時ACLU主張該法將阻撓有意購買房地產的中國人和亞裔族群，並對房地產銷售產生實質的寒蟬效應，並指控新法將中國平民視為其政府的行為，相當不公正，因為沒有證據表明中國公民購買佛州房地產會危害國家安全。

根據報導，今年稍早中國阜豐集團(Fufeng Group)計畫在北達科他州大福克斯空軍基地(Grand Forks Air Force Base)附近，投資7億元興建玉米研磨廠，被軍方視為「對國家安全的重大威脅」。

還有一名中國房地產大亨在德州空軍基地附近購買一座風力發電廠，2021年德州即立法禁止和包括中國等敵對國家的相關人士進行基礎設施的交易。

今年以來，全國已有14個州立法限制外國公民擁有或投資私人農地，比率激增五成，阿肯色大學(University of Arkansas)國家農業法律中心(National Agricultural Law Center)律師布朗(Micah Brown)不諱言，外國公民房地產所有權已成為當前的「政治焦點」。

房地產 古巴 亞裔

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