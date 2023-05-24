心理健康受關注：62%擔心拜登 51%憂心川普

不少人對於高齡80歲的拜登，是否能繼續適任總統一直感到擔憂。(美聯社)

每日郵報報導，根據新出爐民調，過半民眾擔心拜登 總統和前總統川普 的心理健康 ，是否足以讓他們再度擔起總統大任，同時對拜登的體能的質疑聲音也越來越高。

公共電視網(PBS)「新聞時刻」(NewsHour)節目和全國公共廣播電台(NPR)的一項最新民調顯示，擔憂拜登心理健康的民眾，比前總統川普還要高出了11個百分點，來到62%；只有51%的受訪者擔憂川普的精神敏銳度心智銳度。

報導指出，拜登近期在G7峰會上，曾腳步蹣跚，加上一直以來他演說雜亂無章且不願意接受即興提問等情況，讓不少人對於這位高齡80歲的總統，是否能繼續適任總統一直感到擔憂。就連前總統歐巴馬時期的國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)也在周末忍不住警告，拜登年事已高會是下屆總統大選中一大問題。

隨著2024年競選活動的升溫，拜登的健康和體力與耐力只會越來越受到關注。

5月初一項類似民調也顯示，63%的受訪者認為拜登缺乏身為總統該有的頭腦敏銳度，僅43%的人對川普的心理健康有疑問；但對川普的擔憂在短短一個月內增加了八個百分點，顯示開始有更多人在關注川普心理健康。

36%的受訪者不認為拜登的頭腦敏銳度有問題，認為這是對手用來攻擊他的競選策略；43%的受訪者對川普抱持相同看法。儘管擔憂的人數增加，但拜登的總體支持率仍較4月提高，達到45%，反對率則有45%，其中有59%的人是獨立人士。

每日郵報報導，拜登這幾年來的行為舉止，可以說是越來越讓人擔憂，不但在近期公開攻擊盟友英國，還在與南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)的聯合記者會上一臉困惑，得依賴事先準備好的小卡來回答問題，而這也不是拜登第一次被記者抓到，拜登從2020年總統大選開始，提詞小卡就從不離手；拜登甚至好幾次，包括2022年的G20峰會等活動上，被記者拍到手拿著指示他該做什麼的備忘小卡。

拜登對提示卡依賴的曝光，也引爆外界對他個人健康的擔憂，甚至有共和黨國會議員直言，拜登明顯的衰退意味著他並不適合連任。