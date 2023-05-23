府會談判「債限」無進展 糾結在4個項目

如果還無法與在野黨達成債限協議，美國政府可能發不出社安金和醫療保險。（美聯社）

距離聯邦政府出現債務違約只剩十天，但過去一周白宮與共和黨 籍眾議員的談判，雙方在聯邦預算 上限、國防與非國防開支、領取福利者必須工作，以及解除債務期限的時間表等幾個糾結點上一直僵持不下，導致協商至今仍無進展。

共和黨主導下，眾院上個月通過法案，為2024會計年度預算訂定上限，上限為2022會計年度預算的額度。這項法案遭到民主黨與行政官員強烈反對，理由是國內施政計畫勢必面臨大幅刪減。媒體報導傳出白宮拋出提議，以2023會計年度做為2024會計年度上限，但被共和黨打回票。

國會山莊報(The Hill)報導，自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)聯邦會計政策資深副總監弗雷德曼(Joel Friedman)說，如果明年政府預算只能比照今年水準，通膨高漲的情況下，政府服務計畫約將縮水5%。

共和黨主張的刪減聯邦預算當中，重點放在降低非國防支出，並強調會保障退役軍人、國防計畫的預算；不過，白宮提案則同時包括凍結非國防預算及國防計畫預算。

共和黨主張使用俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)民眾，以及領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)和貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)的民眾必須要有工作。

拜登 總統本月稍早的談話，讓民主黨同僚感到困惑，因為拜登似乎抱持開放態度，願意對領取福利者設定更嚴格的工作要求。對於白卡計畫，拜登堅決反對改變，至於拜登對糧食券、貧困家庭臨時援助看法如何，則較不明朗。

共和黨籍眾議員同意2024年3月之前解除國債上限，但3月已是最後期限。從時間進程看來，2024年總統大選舉行前的最後幾個月，兩黨恐將再度為了國債上限問題陷入僵局。民主黨要求2024年大選結束之前解除國債上限，共和黨則說如果對民主黨讓步，等於進一步背離共和黨先前主張未來十年減少4兆赤字開支(deficit spending)的提案；兩黨各有考量，導致協商至今沒有突破。