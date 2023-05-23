債限違約只剩10天 拜登無法動用第14修正案

萬一美國倒債，將影響美國債信，美元可能貶值，連帶影響國際金融。（美聯社）

距6月1日國債違約最後期限只剩十天，拜登 及其策士一直想動用的解方之一，是援引憲法第14修正案，繞過國會逕升債限，但拜登認為這麼做有個大問題，就是時間不夠，肯定會卡在法院，纏訟多日緩不濟急。

美聯社22日報導，府會談判想調升政府舉債上限果真險峻，拜登何不自己調升就好？理論上它可行，但此刻拜登已經排除。拜登21日在日本廣島的七大工業國集團(G7)峰會一場記者會上表示，白宮 已設想到片面行動，兩或三周內可望成功，但問題點就在時間。

拜登認為走憲法第14修正案這條路，法理未經過測試，可能有麻煩，恐無法確保國家履行償債義務；財政部表示，假如國會未能搶在6月1日前有所行動，只怕會讓國家陷入痛苦的衰退。

拜登周末暗示，未來並不排除動用第14修正案這個選項；他打算解決當前的債限問題之後，找出法理，將本案帶到法院，看看第14修正案是否真能終結債限難題。

第14修正案是在內戰之後批准的，更為人所知的條文內容，在解決公民權，以及依法給予平等保護。但修正案另有一條文言明：「合眾國公債，既經法律批准，包括給付退休金而招致舉債，還有服役來弭平叛亂或叛變而取得獎金，其效力不容質疑」。

憲法學者主張，依此條文，倒債不合憲，假如國會不調升債限，拜登有責任有效力地廢除債限，國債的效力不會受到質疑。

國會設定舉債上限，也由國會調整，但因共和黨 高層某些人認為，倒債是可接受的討價還價工具，拜登受到壓力而讓步。白宮愈來愈擔憂眾院議長麥卡錫或許無法找到足夠票數，力挺債限調升協議，甚至他想那麼做，都可能被趕下議長寶座。

白宮的擔憂更因前總統川普在有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會上放話，而得到佐證；川普說，假如白宮不向共和黨讓步，大砍開支，共和黨就必須來個國債倒債。

川普說自己深信民主黨人「絕對會屈服」，而違約可避免；他也說，寧可倒債，也比放任聯邦政府繼續亂花錢來得好。