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紐時分析：G7對中國 其人之道還治其人之身

中央社台北22日電
7國集團領袖與烏克蘭總統澤倫斯基(中)。(Getty Images)
7國集團領袖與烏克蘭總統澤倫斯基(中)。(Getty Images)

紐約時報分析指出，7國集團（G7）藉由限制出口、產業補貼等措施其人之道還治其人，以因應中國與日俱增的經濟脅迫，並說經由中共當局的抗議，美國更相信新的產業政策是正確的。

中共領導人習近平一再重申，中國務必要實現科技自立自強、提升供應鏈安全、加強基礎科技研究等，分析人士指出，由此可知，中國雖然號稱從不使用也反對「脫鉤」，但事實上一直在布局自己的脫鉤戰略。

紐時（New York Times）今天報導，不過當拜登（Joe Biden）總統簽署一系列法規以增強美國工業能力，並頒布限制向中國出口技術的措施，又和幕僚努力說服美國盟友跟進，習近平卻改口了。

藉著去年11月在印尼峇里島召開的20國集團（G20）領袖峰會，習近平曾敦促美國放棄這個做法，但拜登不為所動，知情人士透露，習近平的抗議反使拜登進一步確信，美國的新產業方針是正確的。

這是以其人之道，還治其人之身。紐時報導說，因中國也是採取同樣的產業政策，意圖躍居世界製造業領導者。

據中國商務部與科技部，早在2020年8月間，中國即已發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」， 之後幾經調整，今年元月公布，增列7項技術限制出口的更新版。

新增項目包括，光伏（太陽能）矽片製備技術、雷射雷達系統、用於人的細胞複製（cloning）和基因編輯技術、CRISPR基因編輯技術、合成生物學技術、農作物雜交優勢利用技術與散料裝卸輸送技術。

修訂後的目錄禁止出口技術24項，限制出口技術115項，合計139項。

又因中國政府長年補貼並扶植特定企業，使得西方國家遭遇不公平競爭為人詬病，據金融數據資料商Wind統計，2018年北京當局和地方政府對中國上市公司補貼，累計已達人民幣1538億元（約218億美元）。

紐時報導指出，拜登已開始激勵政府和企業挹注數兆美元的投資以提升工業產能，包括對電動車、電池、風電場、太陽能發電廠等方面的補貼。

這筆支出已激勵美國在歐洲和亞洲的許多主要盟友，包括7國集團（G7）主要領導人在內，推動更多獲取美國清潔能源補貼的機會，歐洲日韓與加拿大等也啟動本國的配套，堪稱數十年來美國對產業的最重要干預。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「現在7國集團正一起加入到這場競爭中來，我們的競爭應該創造更多的製造能力，而不是以犧牲彼此利益為代價。」

此外，針對中國在全球力推的「一帶一路倡議」，紐時報導說，拜登和7國集團領袖周末在日本廣島會晤，討論如何迅速加快帶有國際協調性質的大規模公共投資。

網路媒體Axios報導，美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和印度等國的國安顧問，日前曾討論透過鐵路連結波斯灣和阿拉伯國家的大型基礎建設計畫。

報導指出，對於這些富裕的民主國家而言，這輪投資的目標不僅力圖減少對中國製造業依賴，更致力於加強本國企業在新能源經濟中的競爭。

美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）表示，7國集團最近在供應鏈、半導體，以及其他針對中國所採取的諸多行動是以「經濟安全、國家安全和能源安全」為基礎的，並說這是7國集團轉捩點。

拜登 習近平 投資

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