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中國副外長召見後 日本駐中大使公開強硬反駁

中央社台北22日電
日本駐中國大使垂秀夫。(新華社)
日本駐中國大使垂秀夫。(新華社)

中國副外長孫衛東21日就G7廣島峰會提及涉中議題，召見日本駐中國大使垂秀夫提出交涉。但垂秀夫隨即透過日本駐中國大使館官網回覆，指中國若不改變行為，G7提及共同關切是理所當然的，將來也可能不會變。

日本駐中國大使館21日以「垂（秀夫）大使對外交部副部長孫衛東提出的交涉進行反駁」為題，發表3點立場強硬的「反駁和說明」。

垂秀夫表示，一、關於G7廣島峰會聲明所提出有關中國的各種課題（東海與南海、台灣、人權、經濟脅迫等），包括日本在內的G7立場正如這項聲明所表明，在聲明中表明這些立場是有理由的。

二、如果中國不改變行為，那麼與以前一樣，G7就提及共同關切「這是理所當然的，將來也可能不會變」。

三、如果中方要求不提及這些關切，首先應該採取「積極的應對措施」。

除上述3點，垂秀夫還針對近期日中民間交流的情況指出，在日中關係嚴峻的時候才更需要推進民間交流，中方也經常說「日中民間交流很重要」。但實際上，每當日中關係的氛圍惡化的時候，「中方就阻礙日中民間交流和文化交流，希望中方予以妥善處理」。

據中國外交部官網，孫衛東21日召見垂秀夫說，日方身為今年7大工業國集團（G7）輪值主席國，在廣島峰會系列活動和聯合宣言中「夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和『中日四個政治文件』精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對」。

他並聲稱，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」；「涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉」。

孫衛東又說，日方應「端正對中國的認知，把握戰略自主」，以「建設性姿態」推動兩國關係穩定發展。

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