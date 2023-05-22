拜登暗示將與習近平對談「美中關係很快會解凍」

拜登總統21日結束G7廣島峰會後，舉行記者會，談及將與中國國家主席習近平見面，及美國債限危機。圖為拜登與習近平去年11月在印尼G20峰會見面。 (Getty Images)

拜登 總統21日在日本廣島七大工業國集團(G7 )峰會後記者會中表示，美國與中國的關係可望「很快就會解凍」，重申G7國家並不尋求與北京 脫鉤，暗示可能很快將與中國國家主席習近平對談。

拜登在記者會上提及，今年2月疑似搭載中方間諜裝置的「愚蠢」(silly)氣球飛越美國上空，造成兩國關係劣化。

拜登重申G7國家不尋求與北京脫鉤

不過，拜登在廣島強調，G7各國在對中關係上已有共識，要在不尋求與北京「脫鉤」(decoupling)的情況下，與中國關係「去風險」(de-risk)，同時擴大多元供應鏈，避免依賴單一國家。

去年11月，拜登在印尼峇里島20國集團(G20)峰會場邊與習近平會談時，就美中應建立暢通的熱線達成共識，後來卻因為氣球事件而中斷；氣球被美方擊落後，美中關係與對話完全變調。在那之後，被視為修補美中關係契機的國務卿布林肯(Antony Blinken)2月訪中行也告吹。

拜登總統21日結束日本G7廣島峰會後，舉行記者會，談及將與中國國家主席習近平見面，及美國債限危機。(路透)

中若對台行動 盟國將有回應

針對台海局勢，拜登表明大多數盟國都有清楚共識，即中國若片面對台採取行動，將有所回應。拜登說，美方不會對中國下指導棋，但要讓台灣能夠自衛。

美方擔憂先進晶片恐轉為軍事用途而限制其出口到中國，引發北京不滿；拜登稱中國正在建軍，「這也是我已清楚表明，我不準備和中國交易特定物品的原因」。拜登強調此舉不具敵意，而是「確保竭盡所能維持現狀」，此一做法取得盟國合作的承諾。

對中出口限制 不考慮鬆綁

拜登表示，不考慮鬆綁美國對中出口製造大規模毀滅性武器(WMD)原料的限制，美國盟邦也已承諾不會提供，但重申這並非敵對之舉。

另外，拜登提及，正在研議是否放寬對中國國防部長李尚福(Li Shangfu)的制裁。「金融時報」曾報導，中國已告知，鑑於美方2018年實施的制裁，6月新加坡香格里拉對話安全論壇時，美中防長會晤的機會微乎其微。

美中高層往來 將逐步恢復

中美高層逐步恢復往來；中國駐美大使館發言人劉鵬宇18日表示，中國商務部長王文濤下周將訪美，與美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)和美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)會面。

劉鵬宇表示，美中貿易關係因美方單邊保護主義措施而後退，而中國一直秉持開放和合作的態度，會繼續提供美國企業等外商在中國發展的機會。法新社分析，這是中國想要與西方國家強化正向發展的最新努力。

中國商務部官網寫道，王文濤11日會晤美國駐中大使伯恩斯(Nicholas Burns)，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換意見。翌日，王文濤與到訪的澳洲貿易部長法瑞爾(Don Farrell)在北京共同主持中澳部長級經濟聯委會，就穩步發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題交流。

另外，多名美國官員告訴「有線電視新聞網」(CNN)，拜登總統未來數個月將安排數名高層官員訪中，就重大議題尋求與中國重新接觸。