中以國安風險封殺美光 報復美晶片戰開第1槍

中國國家互聯網信息辦公室21日宣布，審查發現美國最大記憶體晶片廠美光產品存在較嚴重網路安全問題隱憂，中國境內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。(路透)

中方指美光網路安全審查未通過

中國國家互聯網信息辦公室21日宣布，審查發現美國美光(Micron)公司產品存在較嚴重網路安全問題隱憂，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全；為此，網路安全審查辦公室依法作出「不予通過網路安全審查」的結論。按照中國「網路安全法」等法律法規，國內關鍵資訊基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

美光：盼繼續與北京 當局討論

被媒體詢問是否會向中方提出申訴時，美光發言人表示：「我們期待繼續與中國當局進行討論。」

業界解讀，此為中國反制美國科技戰首度出手回擊，即便白宮和北京檯面上都釋出希望雙方關係朝正面發展的訊息，但美光是英特爾之外，美國另一個重要半導體生產製造商，此次中方「下重手」封殺美光產品，凸顯美中科技戰仍暗潮洶湧。

也有業者認為，中國的長江存儲、海康威視等陸企先前被美國列入科技制裁實體清單，美中晶片 戰導致中國半導體業血流成河，外傳當時幕後檢舉企業可能是美光。因此，這次中國對美光啟動安全審查，反制意味濃厚。

圖為在維吉尼亞州曼那薩斯的美光的晶片自動生產廠。(美聯社)

美光是全球動態隨機存取記憶體(DRAM)最大的製造商之一，市占率僅次於韓國三星 電子與SK海力士。

英國金融時報此前報導，倘若中國在網路安全審查後禁止美光銷售晶片，美國希望首爾當局力促三星與SK海力士等韓國企業不要填補美光被禁後留下的供應缺口。

國際媒體拆解美光2022會計年度年報發現，美光來自中國企業客戶營收占比約10.7%，除了在中國銷售自有品牌產品，也向OEM廠商供應產品，提供中企將其封裝成相應的記憶體模組產品，包括中國大力扶持的江波龍和佰維存儲等廠商都採購美光的記憶體晶片。

中國網信辦官方微信公眾號「網信中國」21日晚間宣布，這次對美光產品進行網路安全審查，目的在防範產品網路安全問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國家安全必要措施。

中國網信辦今年3月宣布對美光在中國銷售產品啟動網路安全審查。美光回應正與網信辦積極溝通和全力配合。

美光公司是美國最大記憶體廠

中國基金報報導，美光是美國最大的記憶體廠，也是全球三大記憶體生產巨頭之一。研調機構IC Insights指出，DRAM市場歷經多年起伏，全球主要供應商剩三家，包括三星、SK海力士與美光，2021年市占率94%。

分析認為，美光是中國在報復晶片戰中第一個打擊的對象，美光的記憶體產品在業界的同質性相當高，競爭也十分激烈，中國可輕易地從SK海力士與三星電子等韓廠買到類似的記憶體晶片。