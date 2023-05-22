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柯林頓：俄烏戰爭使北京侵台計畫受挫

編譯田思怡／綜合21日電
美國前國務卿喜萊莉．柯林頓接受英國金融時報周末版專訪時表示，俄烏戰爭使北京侵台野心「受挫」。(美聯社)
美國前國務卿喜萊莉．柯林頓接受英國金融時報周末版專訪時表示，俄烏戰爭使北京侵台野心「受挫」。(美聯社)

美國前國務卿、2016年民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓20日接受英國金融時報周末版專訪時表示，俄烏戰爭使北京入侵台灣的野心「受挫」。

柯林頓並示警，美國前總統川普若明年再當選總統，恐意味著「美國民主和烏克蘭的終結」。

不過，前美國海軍太平洋艦隊情報與資訊作戰主管法奈爾(James Fanell)近日在美國海軍刊物撰文警告，解放軍海軍去年出現「令人擔憂的擴編」，除多達十艘軍艦與潛艦下水服役，並增加跨軍種協同演練，顯示北京侵台可能性愈來愈大。

至於俄羅斯總統普亭，柯林頓形容他是「複雜、自視為救世主與自戀的獨裁者」，川普2024年若連任總統，將使美國「退出北約組織(NATO)」。

柯林頓認為，川普當年落選後，普亭研判自己必須對烏克蘭採取行動，結果卻絕對打錯了算盤。由於普亭竟無法快速占領烏克蘭，中國國家主席習近平正重新評估對台灣的策略。

她說，原先以為習近平在鞏固黨內權力後，將在三至四年內對台採取行動，但「我想烏克蘭的確使他延後(侵台)計畫」，也就是俄烏情勢的發展，對中國領導高層造成重大影響。

她還說，她不認為川普將贏得明年的總統大選。但萬一他當選，將是美國民主及烏克蘭的終結。她指稱，川普「非常迷戀獨裁者」，他在戰略上對北京無能為力，另在北約議題上，也「顯然會朝著普亭要他做的方向去做」。

柯林頓坦言，美國選民完全有權考慮拜登已高齡80歲的問題。但她引用拜登常說的一句話：「別把他跟全能的上帝做比較，把他跟其他人選做比較。」

法奈爾退役前，負責美國海軍印太地區工作達30年，他近日在美國海軍研究院刊物「學報」(Proceedings)5月號撰文，細數中共海軍去年各種不尋常的擴編行動，包括擴增突破第一島鏈的遠航任務，並增加與其他軍種「劍指台灣」的協同作戰。

法奈爾秀出衛星空照圖舉例，上海江南長興造船廠正積極打造各式船隻，其中包括福建艦航母，美國海軍部長戴杜羅曾坦言，該造船廠比美國全部七個海軍造船廠加起來還大。

法奈爾說，中國去年有多達十艘軍艦與潛艦下水服役，包括一艘075型兩棲攻擊艦，三艘055型飛彈驅逐艦，四艘052D型飛彈驅逐艦，一艘054A飛彈護衛艦，一艘039C攻擊潛艦。從其海軍計畫觀察，今年下水服役的艦艇總噸位數，將比去年更多。

法奈爾還說，中國一直在遼寧省葫蘆島的渤海造船廠打造新廠房，新廠房足以同時製造四至五艘核潛艦。

法奈爾坦言，根據他觀察中共海軍去年的生產與活動情形，若習近平詢問解放軍是否已做好攻台準備，「可能很快會得到肯定答覆」。

烏克蘭 川普 柯林頓

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