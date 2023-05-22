脫鉤→去風險 對中用詞轉彎 中：相去不大

圖為歐盟執委會主席范德賴恩3月30日在演講中首次使用「去風險」一詞。(Getty Images)

外交界上抖音(TikTok)平台的人會發現，對中政策「去風險」(de-risk)一詞蔚為時髦，這個詞暴紅，意思是想解除中國對全球供應鏈 的箝制，但不完全斬斷關係，也見諸20日的七大工業國集團(G7)的聯合公報；去風險既反映當局在討論如何與崛起又專橫的中國打交道，想法有轉變，另在金融史上有很不堪的淵源。

紐約時報報導，相形「脫鉤」(decoupling)，去風險聽來更溫和、精準。

源起歐盟 主席范德賴恩

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)3月30日解釋自己為何要與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)一起前往北京，使用了「去風險」一詞，另說明歐洲不打算跟隨美國前總統川普時代呼籲的脫鉤。去風險一詞於是在外交界開始瘋傳。

德、法兩國外交官接下來在國際場合使用去風險一詞；亞洲諸國也對美方表示，過去幾十年經濟整合成功，想瓦解、脫鉤未免做太過。

歐亞外交界說著說的，顯然有利於去風險一詞。到了4月27日，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)談到重大政策時，也使用了這個詞。

美國支持去風險非脫鉤

蘇利文表示，美國支持去風險，而非脫鉤；去風險基本上指的是取得有韌力、效力的供應鏈，確保美國不受任何國家的脅迫。

到了5月17日，印度外長蘇傑生(S. Jaishankar)也表示，讓全球經濟去風險很重要，只是也確保能有負責任的成長。

去風險在打入外交界詞彙之前，就美國政府制裁恐怖活動及洗錢而言，使用已久，有做過頭的意思。

依財政部定義，去風險指的是金融機構面對種類很廣的客戶，想終結或限制生意關係要無差別，不能只分析及管理與那些客戶相關的特定風險。

也就是在4月之前，去風險依其常用用法，帶有沒必要還排除的負面涵義。例如人權團體就譴責銀行不給在敘利亞等地救援組織金融服務，生怕任何組織逸離軌道，去做灰色生意如援助被制裁國家。

中：只是喬裝假扮的脫鉤

在中國官方聽來，去風險跟脫鉤相去不大。國營的「環球時報」最近在社論寫道，感覺起來去風險只是喬裝假扮的脫鉤；華府這種做法，其實不脫離有病的執念，想維持自己對世界的宰制地位。