G7峰會期間2艘美航艦停靠日本 對中俄秀肌肉

美軍航空母艦尼米茲號。(美聯社)

七大工業國集團（G7 ）19日至今天在日本 廣島舉行領袖峰會，期間有兩艘美國航空母艦停靠在日本港口，日媒指出，此舉似乎是在為中國與俄羅斯 可能的行動做準備。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國海軍宣布，美軍航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及其打擊群轄下單位，19日按預定計畫抵達日本長崎縣佐世保港口訪問。

美國海軍唯一的前沿部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）目前停靠在神奈川縣橫須賀港，尼米茲號再訪日，代表G7峰會和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受邀出席會議期間，有兩艘美國航艦停靠在日本港口。

尼米茲號乘員達5000人，是尼米茲級核動力航空母艦的首艦（lead ship，又稱命名艦）。

第11航空母艦打擊群（Carrier Strike Group 11）發言人告訴日經亞洲，美國海軍第17艦載機聯隊（Carrier Air Wing 17）與勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer）隨同尼米茲號停靠在佐世保。

日經亞洲分析，美國、日本、印度、澳洲領導人去年5月在日本召開「四方安全對話」（Quad）峰會時，中國與俄羅斯戰機隨即在日本海和東海上空聯合飛行。

美國海軍似乎是透過展示力量，來為類似回應作準備，尤其昨天公布的G7公報上提及中國多達20次。