我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27年前被丟火車站 美國女孩回杭州尋親：不怪父母

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

拜登：澤倫斯基明確保證F-16不會攻擊俄羅斯領土

中央社廣島21日綜合外電報導
拜登總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基在廣島G7會議會面。(Getty Images)
拜登總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基在廣島G7會議會面。(Getty Images)

拜登總統支持提供F-16系列等先進戰機給烏克蘭後，他今天說，烏克蘭總統澤倫斯基向華盛頓「明確保證」不會使用F-16戰機攻擊俄羅斯領土。

拜登在舉行七大工業國集團（G7）峰會的廣島對媒體說：「我從澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）得到明確保證，他們不會利用F-16進入俄羅斯領土。」

拜登在廣島與澤倫斯基會談後表示，俄羅斯「無法動搖」烏克蘭盟友的決心。

拜登說，他已向澤倫斯基保證，華盛頓和基輔的其他支持者「不會動搖，不會像俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）自己認為的那樣，可以動搖我們的決心」。

路透報導，澤倫斯基說，他相信基輔將從西方獲得F-16戰機，以幫助擊退俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

他在廣島記者會上說：「我們將擁有這些飛機。我現在還不能說有多少，這不是秘密。我自己也不知道。」

澤倫斯基說，俄羅斯軍隊在巴赫姆特（Bakhmut），但他堅稱這座烏克蘭東部城市「沒有被占領」。莫斯科聲稱，一天前已占領巴赫姆特。

澤倫斯基在記者會上說：「他們（俄羅斯軍隊）今天在巴赫姆特，但巴赫姆特目前沒有被俄羅斯占領。」

烏克蘭軍隊今天說，烏軍仍控制巴赫姆特「一小」部分，但「我們繼續在巴赫姆特郊區的側翼推進」。

澤倫斯基將巴赫姆特的「徹底毀滅」與廣島在1945年遭到原子彈轟炸相提並論。

澤倫斯基說：「廣島的照片讓我想起巴赫姆特。那裡絕對沒有任何生命，所有的建築物都被摧毀。絕對的徹底毀滅。什麼都沒有，也沒有人。」

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

上一則

俄勒岡州公路發生近年最慘車禍 外籍移工7死4傷

下一則

債限僵局／華郵：朝野談判內容 兩黨內部都有雜音

延伸閱讀

澤倫斯基G7峰會講話 尋求全球支持烏克蘭和平方案

澤倫斯基G7峰會講話 尋求全球支持烏克蘭和平方案
拜登：美國與北京的關係將會「很快解凍」

拜登：美國與北京的關係將會「很快解凍」
尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援
烏龍？澤倫斯基發言人急澄清：總統沒有承認巴赫姆特淪陷

烏龍？澤倫斯基發言人急澄清：總統沒有承認巴赫姆特淪陷

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾
范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句
亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危
染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣