拜登：澤倫斯基明確保證F-16不會攻擊俄羅斯領土

拜登總統(右)與烏克蘭總統澤倫斯基在廣島G7會議會面。(Getty Images)

拜登總統支持提供F-16系列等先進戰機給烏克蘭 後，他今天說，烏克蘭總統澤倫斯基 向華盛頓「明確保證」不會使用F-16戰機攻擊俄羅斯 領土。

拜登在舉行七大工業國集團（G7）峰會的廣島對媒體說：「我從澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）得到明確保證，他們不會利用F-16進入俄羅斯領土。」

拜登在廣島與澤倫斯基會談後表示，俄羅斯「無法動搖」烏克蘭盟友的決心。

拜登說，他已向澤倫斯基保證，華盛頓和基輔的其他支持者「不會動搖，不會像俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）自己認為的那樣，可以動搖我們的決心」。

路透報導，澤倫斯基說，他相信基輔將從西方獲得F-16戰機，以幫助擊退俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

他在廣島記者會上說：「我們將擁有這些飛機。我現在還不能說有多少，這不是秘密。我自己也不知道。」

澤倫斯基說，俄羅斯軍隊在巴赫姆特（Bakhmut），但他堅稱這座烏克蘭東部城市「沒有被占領」。莫斯科聲稱，一天前已占領巴赫姆特。

澤倫斯基在記者會上說：「他們（俄羅斯軍隊）今天在巴赫姆特，但巴赫姆特目前沒有被俄羅斯占領。」

烏克蘭軍隊今天說，烏軍仍控制巴赫姆特「一小」部分，但「我們繼續在巴赫姆特郊區的側翼推進」。

澤倫斯基將巴赫姆特的「徹底毀滅」與廣島在1945年遭到原子彈轟炸相提並論。

澤倫斯基說：「廣島的照片讓我想起巴赫姆特。那裡絕對沒有任何生命，所有的建築物都被摧毀。絕對的徹底毀滅。什麼都沒有，也沒有人。」