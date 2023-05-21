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廣島G7峰會閉幕 民調曝日相岸田支持率升至45%

中央社／東京21日綜合外電報導
日本主辦的廣島G7峰會21日閉幕，每日新聞這兩天所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率升至45%，較上個月成長9個百分點，而不支持率則較上個月的56%減少10個百分點。（Getty Images）
日本主辦的廣島G7峰會21日閉幕，每日新聞這兩天所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率升至45%，較上個月成長9個百分點，而不支持率則較上個月的56%減少10個百分點。（Getty Images）

日本主辦的廣島G7峰會今天閉幕，每日新聞這兩天所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率升至45%，較上個月成長9個百分點，而不支持率則較上個月的56%減少10個百分點。

日本今年在廣島市主辦七大工業國集團（G7）峰會，有關各國領袖在峰會期間參訪廣島市和平紀念公園，高達85%受訪者對此給予正面評價，只有9%受訪者無法給予正面評價。

談到對廣島G7峰會是否抱持關心，70%受訪者表示關心、17%受訪者表示不關心。

TBS電視台報導，面對主辦G7峰會獲得成果的有利環境，有看法認為岸田或許會考慮在此時機點解散眾議院進行改選，不過，岸田今天說，「現在沒有考慮解散改選，這個想法至今都沒有改變」。

岸田強調，現在最優先事項就是針對重要政策課題拿出成果，政府目前正持續致力這些政策課題。

有關各政黨支持率，執政的自民黨28%，較上月調查成長3個百分點；在野的日本維新會為17%，較上月調查成長2個百分點；立憲民主黨支持率9%，較上月調查下滑2個百分點。

每日新聞利用行動電話的簡訊功能，及固定電話的自動語音提問相互搭配進行民調，共獲得528個行動電話及525個固定電話的有效回答。

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