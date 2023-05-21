西方擬援烏F-16戰機 俄警告：將帶來巨大風險

俄羅斯20日警告西方國家說，若向烏克蘭援助F-16戰機，將帶來巨大風險。(美聯社)

俄羅斯 外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)20日指責G7 峰會公報所做的各項宣布，顯露出他們決心要圍堵俄羅斯和中國。

拉夫洛夫在一場電視會議發言時說，西方正利用烏克蘭 作為對抗俄羅斯的工具，它們的任務是公然及公開設定的，就是在戰場上擊敗俄羅斯，而且不止於此，更是在地緣政治競爭上消滅對方。

他說，「看看今天在日本廣島G7峰會上討論及作出的決定，目的都是要圍堵俄羅斯和中國」。

G7領袖在聯合聲明除同意進一步加強制裁俄羅斯外，更指責中國在南海追求軍事化，利用「經濟脅迫」手段等。G7同時呼籲北京向莫斯科施壓，從烏克蘭撤軍。

拉夫洛夫指出，儘管西方不斷向各國施壓，要求它們切斷與俄羅斯的貿易及經濟聯繫，然而情況剛好相反，莫斯科得到了很多支持。

另一方面，拜登總統19日在G7峰會表示，願意培訓烏克蘭飛行員操作F-16戰機，俄羅斯副外交部長格魯希科(Alexander Grushko)20日回應警告，「我們看到西方國家仍在升高(衝突)，這會為他們帶來巨大風險。不管怎樣，我們的所有計畫都已考慮到這一點，我們擁有實現既定目標的所有必要手段」。

F-16搭載飛彈射程為500哩(860公里)，將是對目前烏克蘭戰機的升級。儘管烏克蘭多次要求，但美國一直拒絕提供，而拜登這個說法，顯然已改變立場。

全國廣播公司(NBC)新聞頻道也在19日報導，美國及其盟國打算向烏克蘭派遣F-16戰機。報導指美國不會直接供應F-16，而是由其他盟友提供。

拜登在峰會上表示，美國將支持聯合訓練烏克蘭飛行員駕馭F-16。有報導指出，英國與荷蘭正建立一個「國際聯盟」，幫助烏克蘭採購F-16戰機。

目前有少數歐洲國家擁有美製F-16戰機，包括荷蘭在內。荷蘭已表示願意將部分供應烏克蘭，由於它具有敏感的美國技術，因此轉讓給第三方時須獲美國批准。