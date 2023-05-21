G7峰會／澤倫斯基會印度總理 獲擴大支持烏克蘭承諾

烏克蘭總統澤倫斯基(右)20日抵達廣島，隨即與印度總理莫迪(左)會談，這是俄烏戰爭爆發後雙方首度會面。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)20日下午飛抵廣島參加七大工業國(G7)峰會，21日與所有成員國領袖舉行會議，接著再會晤其他受邀國領導人。不過在下機後數小時內，澤倫斯基已經在場邊與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、英國首相蘇納克(Rishi Sunak)、印度 總理莫迪(Narendra Modi)等領導人打過照面，其中更取得莫迪擴大支持烏克蘭的初步承諾。

路透報導，澤倫斯基和莫迪是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來首次會面。澤倫斯基在社群平台Telegram上表示，兩人討論烏克蘭需要掃雷、流動醫院的援助，並邀請印度加入烏克蘭的和平方案。

莫迪的推特則發布兩人握手、面對面談話的照片，並說他已告訴澤倫斯基，印度準備繼續向烏克蘭人民提供人道主義援助，並支持通過對話和外交尋求和平。

除了印度，澤倫斯基也有意拉攏其他被稱為「全球南方」(Global South)之新興國家及開發中國家，將在峰會上會見包括巴西、印度等「全球南方」國家領導人，擴大對烏支持。這些國家受邀至峰會鞏固關係，一同採取避免與俄羅斯交好、大國衝突中穩健的立場。

但印度和中國同是「金磚四國」成員，皆未與俄羅斯保持距離。印度仍向俄羅斯買石油，這破壞了西方制裁的有效性，讓俄羅斯依然可以從能源獲取收益。印度外長克瓦特拉(Vinay Kwatra)表示，莫迪和澤倫斯基20日的會議沒有討論從俄羅斯買油的問題；購買俄油只是捍衛印度的利益。

雖然「全球南方」國家尚需外交努力，但澤倫斯基在西方國家中已普遍獲得支持，推動更廣泛的經濟和軍事援助，周日也將向領導人演講，強調烏克蘭應對俄羅斯春季攻勢的需求，這將「為解決衝突創造條件」。

澤倫斯基抵達廣島時在推特上表示，這是烏克蘭與夥伴和朋友的重要會晤，「安全、加強合作是為了我們的勝利。今天將更加接近和平」。

西方國家已在峰會上宣布對俄新制裁，承諾向烏投入更多武器、軍援和資金，如拜登總統19日首次批准烏克蘭飛行員可接受美國F-16戰機培訓；另有匿名美國官員透露，拜登還計畫為烏克蘭提供價值3億7500萬元的一系列軍援計畫。