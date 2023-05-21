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G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

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G7峰會／美日印澳「四方安全對話」聲明不掩飾劍指中國

編譯中心／綜合20日電
「四方安全對話」(Quad)成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。(Getty Images)
「四方安全對話」(Quad)成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。(Getty Images)

「四方安全對話」(Quad)成員國美國、日本、印度和澳洲領袖，20日在日本廣島七大工業國集團(G7)峰會舉行場邊會談，並在聯合聲明中幾乎毫不掩飾地抨擊中國。

拜登總統及其他三個「四方安全對話」成員國領袖發表聯合聲明，指稱「我們堅定維護印太海域和平穩定」，這份聲明未直接點名中國，但在用詞上顯然是劍指中方。

「四方安全對話」聯合聲明提及：「我們強烈反對透過武力或脅迫，意圖改變現狀的破壞穩定或單方面行動。」

聲明指出：「我們對有爭議地區的軍事化、危險使用海岸警衛隊和海上民兵船隻、以及破壞其他國家近海資源開採活動的行動表達嚴正關切」，暗指中國在有爭議的島礁上建設基地以及在中國宣稱擁有主權的水域，包括南中國海，騷擾他國船隻。

四國領導人並表態支持在亞太地區發展基礎設施項目，前提是不能對受益國施加過高的債務，再次對中國在亞洲資助發展項目提出批評。

「四方安全對話」峰會並承諾保護在印太地區開發海底電纜網絡並協助打擊非法捕魚。

四國領導人還表示對緬甸執政軍政府的鎮壓行動「深表關切」，並對北韓發射導彈以及繼續實施核計畫提出譴責。

日本 拜登 澳洲

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