G7聯合公報：反對中國經濟脅迫 維持台海和平穩定

G7廣島峰會20日發布聯合公報。東道主日相岸田文雄在七國之外，又邀請了八個國家和七個國際組織的代表出席，以擴大會議對抗中俄架構。圖為與會各國領袖合影。(美聯社)

七大工業國集團(G7 )廣島峰會21日落幕，聯合公報提前於20日發布，除了表達G7將團結因應來自中國大陸的「經濟脅迫」，另對東海及南海的局勢表達嚴重關切，並重申堅決反對任何藉由武力片面改變現狀的作為，表明維持台海和平與穩定的重要性。

中國外交部發言人汪文斌回應表示，美國慣於指責別國以大國地位、脅迫性政策、經濟脅迫方式要挾他國服從，搞脅迫外交，這是在用自身的「黑歷史」鏡像他國。「事實上，美國才是脅迫外交的始作俑者。脅迫外交的發明權、專利權、知識產權都非美國莫屬」。

中反擊 美才是脅迫者

由於G7廣島峰會發布的聯合公報中多處指涉北京 ，中國外交部發言人20日晚表示，已經向日本等提出嚴正交涉，並提到G7絕口不提反對「台獨」，是對「台獨」勢力的縱容支持，只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。發言人還強調G7應停止在香港、新疆、西藏問題上指手畫腳，「深刻反省自身歷史和人權劣跡」。

該發言人並點名美國才是把經貿關係政治化、武器化的「脅迫者」，明言決不接受「家法幫規」，「西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了」。

聯合公報表示，G7在與中國的關係方面保持一致立場，準備與中國建立「有建設性且穩定的關係」，並且要在和中國坦誠接觸時亦能表達關切，此外還表示在國際問題上，需要與中國合作。G7將繼續表達對中國人權狀況的關注，包括在西藏和新疆的人權狀況。

美強調 非與中國為敵

白宮國安顧問蘇利文強調，G7針對北京的政策作法「並非與中國為敵」，而是想和北京建立具建設性又穩定的關係，希望「去風險」、而非「脫鉤」，以減少對北京的依賴，降低由於遭中方各種「經濟脅迫」而受傷害的風險。

蘇利文指稱，該聲明有關中國的措詞完全「直截了當」，「既無敵意、亦非平白無故，是直接又坦率」。

由美國、日本、印度、澳洲共組的「四方安全對話」(Quad)，20日也在G7峰會場邊舉行領導人會談，這是四國領導人第三次面對面會談，討論印太安全局勢，也是跟北京有關。

七國集團(G7)在烏克蘭總統澤倫斯基20日抵達廣島後不久，發表公報指出「將為烏克蘭提供所需的財政、人道、軍事和外交支援」，盡一切努力實現烏克蘭長久和平的誓言。(美聯社)

公報指 將提供烏援助

針對烏克蘭 局勢，公報指出「將為烏克蘭提供所需的財政、人道、軍事和外交支援」，並強調從作為和平象徵的廣島，「發出G7將盡一切努力實現烏克蘭長久和平的誓言」。公報還表示將為恢復基礎設施和清理地雷、斷垣殘壁等重建工作提供援助。

按照慣例，聯合公報通常在峰會閉幕當天發布，這次提前發布，共同社報導，與烏克蘭總統澤倫斯基20日抵達廣島有關。

日本外務省在澤倫斯基抵達後不久隨即發布公報，希望和澤倫斯基與會發揮新聞加乘效果。外務省強調，G7領袖對於公報的措辭已有共識。