G7峰會首度發表經濟安保領袖聲明 暗批中國經濟脅迫

G7峰會在廣島舉行。(美聯社)

日本 主辦的七大工業國集團（G7 ）峰會正在廣島舉行，第2天討論「經濟安全保障」議題，首度發表經濟安保領袖聲明，內容指出對於「經濟脅迫」深感憂慮。日媒指出，這是暗批中國。

G7領袖今天中午過後12時10分開始舉行有關「經濟的強韌性及經濟安全保障」議題，時間約80分鐘。身為主席的日本首相岸田文雄表示，因應經濟安保課題的重要性急遽升高，本屆G7首度討論此議題。

G7領袖達成共識認為，包括有必要加強供應鏈及基礎建設的強韌化，對於非市場性的政策及慣行、對經濟的威脅有必要加強因應，還有G7應團結因應包含重要、新興技術在內的妥善管理，以及一致認為經濟安保是在G7密切合作下應處理的戰略性課題，有關經濟安保的處理，要透過G7框架合作因應。

這場午餐工作會也討論了人工智慧（AI）所帶來的機會與課題。G7共享對這領域的看法，針對資料的重要性及因應的方式進行意見交換。

基於今天的討論成果，G7發布「經濟的強韌性及有關經濟安保的G7領袖聲明」。這是G7首度發出有關經濟強韌性及經濟安全保障具概括性且具體性的訊息。

這場午餐工作會議的討論，G7發表了「綠能 經濟行動計畫」，G7領袖一致認為全球應加速轉型為綠能經濟。

日本朝日新聞報導，G7對於以資源的出口管制等手法對他國進行經濟脅迫一事深感憂慮，一致認為有必要加以對抗。

以高科技產業為主的零件等的供應鏈跨國進行互動，特定的物資、資源的供應仰賴特定國家將有風險。若言及安全保障，通常以軍事、外交領域為主，但經濟領域的安全保障漸受注目。

報導說，G7關注中國的動向，中國是用於智慧型手機產品的稀土的主要出口國，利用自身優勢在動搖他國。這項經濟安保領袖聲明雖然避免直接點名特定國家，但明載要因應非市場性的政策及慣行，對抗經濟脅迫。