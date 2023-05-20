我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬來西亞網紅「羅杰叔叔」調侃北京 微博遭禁言

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

G7峰會首度發表經濟安保領袖聲明 暗批中國經濟脅迫

中央社廣島20日專電
G7峰會在廣島舉行。(美聯社)
G7峰會在廣島舉行。(美聯社)

日本主辦的七大工業國集團（G7）峰會正在廣島舉行，第2天討論「經濟安全保障」議題，首度發表經濟安保領袖聲明，內容指出對於「經濟脅迫」深感憂慮。日媒指出，這是暗批中國。

G7領袖今天中午過後12時10分開始舉行有關「經濟的強韌性及經濟安全保障」議題，時間約80分鐘。身為主席的日本首相岸田文雄表示，因應經濟安保課題的重要性急遽升高，本屆G7首度討論此議題。

G7領袖達成共識認為，包括有必要加強供應鏈及基礎建設的強韌化，對於非市場性的政策及慣行、對經濟的威脅有必要加強因應，還有G7應團結因應包含重要、新興技術在內的妥善管理，以及一致認為經濟安保是在G7密切合作下應處理的戰略性課題，有關經濟安保的處理，要透過G7框架合作因應。

這場午餐工作會也討論了人工智慧（AI）所帶來的機會與課題。G7共享對這領域的看法，針對資料的重要性及因應的方式進行意見交換。

基於今天的討論成果，G7發布「經濟的強韌性及有關經濟安保的G7領袖聲明」。這是G7首度發出有關經濟強韌性及經濟安全保障具概括性且具體性的訊息。

這場午餐工作會議的討論，G7發表了「綠能經濟行動計畫」，G7領袖一致認為全球應加速轉型為綠能經濟。

日本朝日新聞報導，G7對於以資源的出口管制等手法對他國進行經濟脅迫一事深感憂慮，一致認為有必要加以對抗。

以高科技產業為主的零件等的供應鏈跨國進行互動，特定的物資、資源的供應仰賴特定國家將有風險。若言及安全保障，通常以軍事、外交領域為主，但經濟領域的安全保障漸受注目。

報導說，G7關注中國的動向，中國是用於智慧型手機產品的稀土的主要出口國，利用自身優勢在動搖他國。這項經濟安保領袖聲明雖然避免直接點名特定國家，但明載要因應非市場性的政策及慣行，對抗經濟脅迫。

G7 日本 綠能

上一則

美債6/1若違約 政府6天恐超支7900億

下一則

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

延伸閱讀

澤倫斯基飛抵G7峰會會場廣島 一落地立刻推文

澤倫斯基飛抵G7峰會會場廣島 一落地立刻推文
ChatGPT錯把日本數位大臣說是首相

ChatGPT錯把日本數位大臣說是首相
急著迎向岸田文雄 拜登廣島行下台階又險絆倒

急著迎向岸田文雄 拜登廣島行下台階又險絆倒
G7發表「廣島願景」聯合文件 關切中發展核武缺透明度

G7發表「廣島願景」聯合文件 關切中發展核武缺透明度

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

2023-05-17 02:28
截至去年底，斯里蘭卡向中國借錢約74億美元，約占該國外債的五分之一，光是利息就壓的斯里蘭卡喘不過氣。圖為中國國家主席習近平2014年9月訪問斯里蘭卡，達成14億美元的港口建設港口的協議。(美聯社)

美聯社：揹中國債務 10多窮國經濟瀕崩潰

2023-05-19 12:36

超人氣

更多 >
什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產
Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光