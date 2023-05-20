拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

今年七大工業國集團（G7）峰會19日在日本 廣島開幕，有關各國領袖座車，除拜登 總統自備暱稱為「野獸」的座車外，日方為其他領袖安排的都是德國大廠BMW高級轎車。

日本讀賣新聞報導，5月19日上午，多輛BMW最高級的7系列轎車依序抵達廣島市和平紀念公園，車上乘坐的領袖包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等7人。

7位領袖座車清一色都是同款BMW，且懸掛的都是千葉縣成田市的車牌。BMW日本分公司表示，這次G7峰會使用的車輛都屬特別出借車輛，並從千葉縣內等營業據點備妥同款車輛。

英國首相蘇納克(中)準備進入日本官方準備的座車。(美聯社)

BMW日本分公司的公關負責人員並未說明出借座車的經過，僅表示「能讓各國領袖乘坐BMW是非常光榮的事」。

從維安角度來看，重要領袖座車通常都是防彈車款。在日本從事進口車相關業務的人士說，BMW在大使館方面的行銷能力很強，可以讓買主在防彈玻璃等方面進行充分客製化。

跟上述7位領袖不同，拜登（Joe Biden）總統所搭乘的是專用座車、被暱稱為「野獸」的特製裝甲車輛，一般都在美國總統出訪時被空運到當地使用。「野獸」是美國通用汽車 （General Motors）客製化的總統座車。

至於岸田座車，則選擇日本國產品牌豐田汽車（Toyota）頂級車款Century。