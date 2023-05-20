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彭博：G7最終公報稱「去風險化」同時 尋求「建設性與穩定」對中關係

編譯周辰陽／即時報導
七大工業國集團（G7）領導人與歐盟執委會主席范德賴恩，攝於20日。（路透）
七大工業國集團（G7）領導人與歐盟執委會主席范德賴恩，攝於20日。（路透）

彭博新聞20日報導，根據他們看到的最終公報副本，七大工業國集團（G7）領導人表示，即使推動關鍵供應鏈減少依靠中國的措施，他們希望跟北京當局建立「建設性與穩定」的關係。

報導指聲明表示，G7領導人強調「沒有脫鉤或向內轉」（not decoupling or turning inwards），並稱「經濟韌性需要去風險化與多元化」。

聲明指出，G7領導人將「為我們的工人與公司爭取公平競爭的環境」，同時打擊經濟脅迫，「在不過度限制貿易與投資的情況下，保護有可能用於威脅我們國家安全的特定先進技術」。

公報指出，「我們的政策措施並不是著眼於傷害中國，我們也沒有試圖阻礙中國經濟進步與發展」，並稱「一個遵守國際秩序、不斷增長的中國將符合全球利益」。

G7領導人還提到中國國家主席習近平引導領導對話已結束俄烏戰爭，稱北京當局應該「支持建立在領土完整、聯合國憲章原則與宗旨的全面、公正和持久和平，包括通過其跟烏克蘭的直接對話」。

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