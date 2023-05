彭博：G7最終公報稱「去風險化」同時 尋求「建設性與穩定」對中關係

彭博新聞20日報導,根據他們看到的最終公報副本,七大工業國集團(G7 )領導人表示,即使推動關鍵供應鏈減少依靠中國的措施,他們希望跟北京 當局建立「建設性與穩定」的關係。

報導指聲明表示,G7領導人強調「沒有脫鉤或向內轉」(not decoupling or turning inwards),並稱「經濟韌性需要去風險化與多元化」。

聲明指出,G7領導人將「為我們的工人與公司爭取公平競爭的環境」,同時打擊經濟脅迫,「在不過度限制貿易與投資 的情況下,保護有可能用於威脅我們國家安全的特定先進技術」。

公報指出,「我們的政策措施並不是著眼於傷害中國,我們也沒有試圖阻礙中國經濟進步與發展」,並稱「一個遵守國際秩序、不斷增長的中國將符合全球利益」。

G7領導人還提到中國國家主席習近平引導領導對話已結束俄烏戰爭,稱北京當局應該「支持建立在領土完整、聯合國憲章原則與宗旨的全面、公正和持久和平,包括通過其跟烏克蘭的直接對話」。

G-7 leaders say they want “constructive and stable” relations with China in communique https://t.co/sLvukqlyTi