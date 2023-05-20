時差害的？拜登廣島行程滿檔 下神社台階險絆倒

拜登總統正在日本參加G7峰會，可能因時差問題，又被目擊下梯時險些絆倒。（美聯社）

在日本廣島參加七國集團(G7 )峰會的拜登 總統，19日行程滿檔；在上半天密集行程後，拜登於宮島(Miyajima Island)嚴島神社(Itsukushima Shrine)走下台階途中，一度因為急著迎向日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，險些絆倒；但兩人隨即握手，當這小小踉蹌沒發生那樣，續與諸國領袖遊覽宮島著名「海上鳥居」、拍大合照並舉行工作晚宴。

每日郵報報導，80歲的拜登也提前離開了工作晚宴；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登提前離席，是要聽取華府 傳來債務上限談判小組的最新消息。

持放大鏡觀察拜登一舉一動的媒體報導，拜登稍早與妻子吉兒和岸田夫婦合影時，還花了點時間搞清楚四人怎麼站才好。媒體認為，拜登可能是因為時差，反應沒那麼敏捷。

拜登18日一飛抵廣島，即會見當地美軍並與岸田會談，然後前往酒店，與華府團隊舉行電話會議，商討如何與共和黨人談判提高國家債務上限，避免美國政府在6月1日出現債務違約。

19日稍早，拜登行程極為緊湊，包括與七國領袖及其配偶參觀廣島和平紀念公園、在原子彈爆炸死難者紀念碑前獻花圈、會見原爆倖存者、在紀念館前合影，並參加植樹儀式，每位領袖手持金鏟，在紀念他們到訪種下的櫻桃樹四周撒下一鏟泥土。當天拜登及各國元首重頭戲是G7峰會多項會議，討論重大政經議程。

日本外務省發表聲明表示，「透過參觀廣島和平紀念公園，G7領袖加深了對原子彈爆炸現實的理解，並同心協力慰問死難者靈魂。」「G7領袖重申立場，強調俄羅斯威脅使用核武是不可接受的，遑論使用核武。這次訪問是確認G7致力實現無核武世界的機會。」

同日稍早，拜登持續追蹤美國財務最新發展狀況，與白宮副幕僚長瑞德(Bruce Reed)、狄龍(Jen O'malley Dillon)、發言人尚皮耶等人和在華府團隊舉行約半小時視訊會議。

身為美國史上年齡最大的在任總統，拜登持續淡化自己年齡問題；他4月對記者說：「我甚至說不出那個數字，它沒有刻入我的腦海裡。」