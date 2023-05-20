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五角大廈浮報30億 意味還能提供更多武器給烏克蘭

編譯盧炯燊／綜合19日電
自俄烏開戰以來，美國向烏克蘭提供的武器援助已超過370億元。圖為華沙的波蘭士兵看著載有美國製造的HIMARS火箭發射器的車輛。(美聯社)
自俄烏開戰以來，美國向烏克蘭提供的武器援助已超過370億元。圖為華沙的波蘭士兵看著載有美國製造的HIMARS火箭發射器的車輛。(美聯社)

自俄烏開戰以來，美國向烏克蘭提供的武器援助已超過370億元，不過五角大廈18日向國會表示，由於會計上的失誤，軍援烏克蘭的武器價值多報了至少30億元，這代表白宮和美軍可運用的額度其實還剩不少，換言之，可以給基輔提供更多武器。

拜登政府提供龐大軍援至今，在國會內，尤其是共和黨人質疑這種援助規模是否應該繼續下去，而國防部在此刻承認計算有誤後，等於可以繼續提供更多武器而無需國會撥款。

五角大廈副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)解釋，在審查總統撥款權援烏專案時，發現對於援烏武器的價格估算有問題，這些武器很多都是庫存的舊裝備，實際上應用另一套方式來計算；由於會計上的差異，浮報至少30億元。

五角大廈一名不願透露姓名的官員表示，國防部仍在努力確定總盈餘的確切數量；他說，主計長已要求軍方採用適當的成本數據，審查以前所有援烏計畫，相信五角大廈將擁有更多可用的資金援款權。

美國迄今向烏克蘭提供的近370億元軍事援助包括彈藥，卡車、傳感器、雷達及其他軍事設施等，若連同其他援助則已超過440億元。

在五角大廈聲稱計算錯誤之前，曾表示總統撥款權可以動用的額度只剩約23億元，現在浮報了30億，代表白宮還有53億元額度，相信在9月底本財年結束前，都毋須向國會要求更多援烏撥款。

國會議員一再向五角大廈領導人施壓，要求密切追蹤對烏克蘭的援助，以確保援助不會被欺詐或武器落入壞人手上；在軍方估錯金額消息傳出後，共和黨人更是不滿，眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)與眾院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)都批評說在兩個月前就發現多估30億元，到現在才向國會報告，顯然有問題。

五角大廈 烏克蘭 眾院

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