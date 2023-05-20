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G7發表「廣島願景」 指中國擴張核武不透明 令全球及區域擔憂

記者張文馨／華盛頓報導
在日本廣島舉行的G7峰會，對俄羅斯制裁與制衡中國，是議程中的重點。（路透）
在日本廣島舉行的G7峰會，對俄羅斯制裁與制衡中國，是議程中的重點。（路透）

七大工業國（G7）領袖針對縮減核武19日發表「廣島願景」，指責俄羅斯放話要動用核武的不負責任言論，既危險且不可接受；並對中國在不透明且沒有對話的狀態下加速擴張核武，為全球和區域穩定製造擔憂。

指責俄放話不負責任

G7領袖重申，核武存在的目的是為了防禦和阻止侵略，預防戰爭與脅迫；且掌握核武的國家都必須採取行動，增加透明度，才能降低戰略風險。

G7領袖呼籲，中國和俄羅斯根據禁止核武擴散條約所規定的義務，實質性的參與相關多邊和雙邊論壇。

G7領導人正在日本廣島舉行為期三天的會議，拜登政府預告將聯合發布經濟安全的聲明，主要經濟體將統一針對中國的做法，目標在降低風險而非脫鉤；路透引述公報草稿報導，G7將呼籲與中國維持穩定且具建設性的關係，強調台海和平，並敦促中方影響俄羅斯結束戰爭。

拜登政府資深官員在一場背景簡報會表示，針對中國，G7領袖們清楚表示大家都站在同一陣線，各國對中方的做法都是基於相同的原則與共享的價值觀。

拜登政府資深官員表示，從美國到所有G7成員國均追求降低風險，而非與中國脫鉤；各國管理對中關係的原則是一致的，當面臨人權議題，以及應對中國非市場經濟作為時，大家的做法都圍繞著相同原則。

公報將提台海及烏戰

路透引述公報草稿報導，G7領袖們將揭櫫降低對中貿易依賴的目標；敦促各國在關鍵供應鏈上降低對中國的依賴，以及應對中方在技轉和數據揭露的有害作為。

路透報導，G7領袖將表達，這些做法不為傷害中國或阻撓中方經濟發展，呼籲與中國維持具穩定且建設性的關係。

此外，路透報導，公報將重申需要維持台海和平，且敦促中方影響俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭；G7領袖也在峰會期間採取行動，強化對俄羅斯的制裁。

峰會之前，針對中國問題，政治觀察家曾為歐洲國家是否會與美國步調一致感到憂慮。

此外，G7領袖重申，堅定支持聯合國安理會決議，要求北韓不要採取破壞穩定或挑釁行動，包含進一步試驗核武或試射彈道飛彈；只要北韓一天握有大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫，所有國家都必須全面且完全地實施制裁。

G7 俄羅斯 拜登

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