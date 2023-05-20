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接連訪歐、教廷、沙烏地…澤倫斯基發動外交戰 爭國際挺烏

編譯廖振堯／綜合19日電
烏克蘭總統澤倫斯基近日展開密集的出訪，尋求友邦支援。圖為14日訪問法國。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基近日展開密集的出訪，尋求友邦支援。圖為14日訪問法國。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)為求國際支持，發起積極外交戰，一周內接連拜訪義大利、梵蒂岡、德國、法國和英國，亦將於20日飛抵廣島出席七大工業國(G7)峰會，這將具有重大象徵性和地緣政治意義，鞏固烏克蘭與多國的外交關係。

美聯社報導，澤倫斯基外交攻勢許多層面上可視為成功；蘇格蘭聖安德魯斯大學戰略學教授歐布萊恩(Phillips O'Brien)認為，其他國家領導人的邀請表明他們認為烏克蘭將以相對良好的狀態結束戰爭，否則根本就不會讓澤倫斯基到訪，因為沒有人願意和一個戰敗國領導人、一個即將崩潰的國家走在一起。

歐洲領導人已向澤倫斯基承諾導彈、坦克和無人機等軍援；烏克蘭近幾個月一直要求的戰機，美方已透露可以協助的訊息。

英國前駐白俄羅斯大使古爾德-戴維斯(Nigel Gould Davies)則說，澤倫斯基參加G7峰會表明西方繼續大力支持烏克蘭。「西方擔心一些主要的發展中國家如巴西、南非或印度沒有譴責俄羅斯、幫助減輕制裁的影響。我認為有必要重新展開外交活動，讓這些重要的發展中國家以西方角度面對此事。」

除了一眾西方國家，澤倫斯基19日出席了在沙烏地阿拉伯舉行的阿拉伯聯盟峰會，凸顯出他連親俄國家都試圖拉攏。

烏克蘭總統澤倫斯基近日展開密集的出訪，尋求友邦支援。圖為19日訪問沙烏地阿拉伯。...
烏克蘭總統澤倫斯基近日展開密集的出訪，尋求友邦支援。圖為19日訪問沙烏地阿拉伯。（美聯社）

華盛頓研究所俄羅斯-中東政策資深研究員博謝夫斯卡婭(Anna Borshchevskaya)表示，澤倫斯基值得讚揚，因為他們意識到需要接觸親俄國家來改善烏克蘭的外交立場，這是大觀念轉變的開端，最終可能轉化為潛在支持。

相比之下，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)似乎面臨國際孤立，布魯塞爾研究機構俄羅斯暨歐亞研究中心主任方嫻雅(Theresa Fallon)更指出，中國國家主席習近平正利用俄羅斯分心、地位削弱的時機，試圖在親俄國家中拿下更多話語權。哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克領導人本週都到中國出席峰會、會見習近平，顯示中國進軍中亞經濟的野心，而俄羅斯影響力受到威脅。

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克(Andriy Yermak)受訪表示，澤倫斯基將出席G7峰會期間，也預定與美國總統拜登進行會談，除了烏克蘭期盼美國提供F-16戰機，兩人也有很多議題希望詳談。

烏克蘭總統澤倫斯基近日展開密集的外交出訪，尋求友邦支援。圖為13日訪問梵蒂岡與教...
烏克蘭總統澤倫斯基近日展開密集的外交出訪，尋求友邦支援。圖為13日訪問梵蒂岡與教宗會面。（美聯社）

澤倫斯基 烏克蘭 白俄羅斯

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