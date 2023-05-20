拜登轉彎 支持盟國援烏F-16戰機、培訓飛行員

拜登政府突然轉換態度，同意盟國提供美製F-16戰機給烏克蘭，美國並同意代訓飛行員，意味支持烏克蘭反攻的力度。（路透）

七大工業國集團(G7 )19日在日本廣島舉行為期三天的峰會，美國和盟國在首日就高調展現對烏克蘭 的支持，不僅拜登總統對軍援烏克蘭立場出現重大轉變，表示準備同意盟國提供F-16先進戰機給烏國，另讓烏國飛行員在該美製戰機上受訓，美國和盟國更擬同意進一步制裁俄羅斯；烏國總統澤倫斯基 21日也將趕赴日本出席峰會，進一步尋求支持。

澤倫斯基將赴G7峰會

紐約時報19日報導，拜登原本一直抗拒提供F-16之類先進戰機給烏克蘭，唯恐被用在打擊深入俄國境內標的物，引發克里姆林宮升高戰爭；五角大廈官員也表示，F-16太貴，恐壓擠到其他軍援物資。

但幾個同屬北約組織(NATO)、軍備裡又有F-16的歐洲國家呼籲國際加強代訓烏國戰機飛行員，轉移其戰機給烏國。

要求匿名官員表示，拜登在日本廣島的峰會上，向G7其他領袖告知自己的決定，代訓飛行員，另開路提供烏國F-16戰機；美國及盟邦未來幾個月將討論如何自行把戰機提供給基輔；白宮準備批准盟國提供，但至少依當前計畫，美國不會送出自己的F-16。

烏國總統澤倫斯基發推文表示歡迎美國的歷史性決定，此舉將大舉提升烏國領空的戰力。

G7峰會開幕，各國領袖19日在日本宮島著名的「海上鳥居」前合影。(Getty Images)

G7領袖發表聯合聲明，表示繼續致力於把安全濟助，提供給烏克蘭抵禦俄國侵略，另量身裁製，配合烏方需求，援助包括金融、人道、軍事及外交等方面。

澤倫斯基19日稍早在沙烏地阿拉伯城市吉達(Jeddah)的阿拉伯聯盟(Arab League)峰會上，對許多阿拉伯國家在俄烏戰爭抱中立立場，表示不以為然，另央求各國幫忙拯救烏克蘭人「脫離俄國牢籠」。

西方官員表示，澤倫斯基打算本周末前往廣島參加G7峰會；但烏方發表自相衝突的說法，有些人說澤倫斯基會親身出席，另些人說他以視訊連結參加；含糊其詞顯然是為奔走全球、尋求援助及軍援的澤倫斯基安全考量。

烏、日有望舉行雙邊會談

但根據日本放送協會(NHK)報導，澤倫斯基在出席阿拉伯聯盟峰會後，當地時間20日凌晨從沙烏地阿拉伯的吉達機場搭乘法國政府專機啟程，預定下午抵達日本廣島機場。這將是去年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，澤倫斯基首度造訪亞洲。

他抵達廣島後，可能接受安排與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談；此外，他也預定出席21日G7峰會有關烏克蘭局勢的討論。

F-16援烏計畫恐緩不濟急

據料烏克蘭很快就要反攻，希望奪回更多遭俄國在戰爭初期占據的領土；任何交送戰機至少要在幾個月後，對這次反攻計畫緩不濟急。

G7領袖的廣島峰會19日大多用在討論接下來的反攻，還有迫使俄國上談判桌，磋商出停戰協議、停止戰鬥，有多大成功機率，即便停火並未解決戰爭的核心問題也一樣。

各國元首也準備宣布新一波對俄制裁及出口管制，進一步削弱俄國用來打仗的財力；另外，任何第三方國家偷偷提供遭禁、可用於軍事系統科技給俄國，也在打擊範圍。G7同盟顯然決心釋出團結一致的訊息。