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澤倫斯基搭法國專機參與G7會議 20日下午抵廣島

中央社／廣島20日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（中）20日搭乘專機前往日本參加G7領袖高峰會。（取材自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基（中）20日搭乘專機前往日本參加G7領袖高峰會。（取材自facebook.com/zelenskiy.official）

烏克蘭總統澤倫斯基今天凌晨從沙烏地阿拉伯的機場，搭乘法國政府的專機啟程前往日本，預定下午抵達廣島。七大工業國集團（G7）領袖高峰會正在廣島舉行。

日本放送協會（NHK）根據外交相關人士的話報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，今天凌晨從沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）機場搭乘法國政府專機啟程，預定下午抵達日本廣島機場。

七大工業國集團領袖高峰會19至21日在廣島舉辦，這將是去年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來澤倫斯基首度造訪亞洲。他抵達廣島後，可能接受安排與日本首相岸田文雄舉行個別會談。此外，他也預定出席21日G7峰會有關烏克蘭局勢的討論。

烏國總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）接受媒體的電話專訪時表示，澤倫斯基將出席廣島峰會，也預定與美國總統拜登舉行會談。

葉爾馬克說，除了烏克蘭期盼美國提供F-16戰機的議題外，兩人之間有很多問題希望詳談。

葉爾馬克隨同澤倫斯基訪沙烏地阿拉伯，一般認為他應該會隨同澤倫斯基一起訪日。

澤倫斯基 烏克蘭 日本

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