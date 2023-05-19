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為斷俄羅斯金源 G7將追蹤奢侈品流向

編譯任中原／綜合外電
七大工業國（G7）領袖同意共同追蹤俄羅斯鑽石的流向，為未來禁止俄鑽進口鋪路。 （路透）
七大工業國（G7）領袖同意共同追蹤俄羅斯鑽石的流向，為未來禁止俄鑽進口鋪路。 （路透）

七大工業國（G7）同意共同追蹤俄羅斯鑽石的流向，但並未立即禁止俄鑽貿易。

G7領袖19日在廣島峰會上發布聲明，表示各國將聯手「管制俄鑽貿易，利用在俄羅斯鑽礦，以及在俄羅斯生產或加工鑽石」，並「協商未來的措施，包括應用追蹤科技」。

G7此舉是為了跨境追蹤俄鑽流向，為未來禁止俄鑽進口鋪路。G7也在廣島峰會上討論對俄羅斯的進一步行動。

G7峰會將聚焦於如何進一步壓縮俄羅斯經濟。儘管歐、美對俄羅斯實施多種制裁，但俄羅斯仍能將原料商品及能源銷往其他國家，支撐俄羅斯經濟不墜。

G7原先打算對銷往比利時等歐洲國家的俄鑽進行制裁，但歐洲認為此舉只會使俄鑽貿易轉移到其他地區。

G7國家中，英國將停止所有俄鑽進口，無須與歐盟共進退。英國首相蘇納克並表示，英國將停止進口產自俄羅斯的鎳、銅、鋁等原料。

但對歐盟而言，要禁止進口俄鑽須得到所有會員國同意。比利時已表示可能對此事持開放態度，但前提是G7能夠提出有效的機制。

依「金伯利流程」（Kimberly Process），鑽石的原產地相當明確，但之後的流向就很難追蹤。鑽石的切割與拋光通常是由一些貿易商進行，而「原產地證明」也將被「混合式來源」文件所取代，因此幾乎不可能追蹤到俄鑽最終銷往何處。

G7公報中有關戰爭的內容部分，將明確表示任何和平主張，都必須包括俄羅斯軍隊及設備完全且無條件撤出烏克蘭。這雖符合烏克蘭的立場，但並不確定G7會強力要求烏克蘭政府與俄羅斯談判。

俄羅斯 G7 烏克蘭

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