G7廣島峰會首日第一夫人午餐吃什麼？大量當地高檔食材上桌
日本外務省公布19日的七大工業國（G7）廣島峰會首日，各國第一夫人的午餐菜單。第一夫人們享用了大量使用廣島食材烹調的懷石料理。
這場午餐會是由日本首相岸田文雄的夫人岸田裕子主持，美國第一夫人吉兒等四人出席。第一夫人們在廣島西區上田流和風堂用餐，負責這些料理的主廚是廣島中區「懷石Watanabe」（懷石わたなべ）主廚渡邊英雄。
料理使用大量廣島當季高檔食材，包括廣島魚子醬、野生明蝦、海膽和伊勢龍蝦等，菜餚有天然起司佐檸檬鹽麴鮭魚和廣島魚子醬、伊勢龍蝦和星鰻等入菜的手毬壽司等。
首脳配偶者の昼食、初日は広島の旬ずくめ！https://t.co/Qe0DG3FReL— 中国新聞 (@ChugokuShimbun) May 19, 2023
広島市で始まったG7広島サミットの首脳配偶者たちは19日、1日目の昼食で広島の食材をふんだんに使った季節感あふれる懐石料理を味わいました。画像は外務省発表のメニュー表です。#サミット #G7広島サミット #G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/wjQuuFbB1K
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