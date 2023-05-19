G7廣島峰會首日第一夫人午餐吃什麼？大量當地高檔食材上桌

G7峰會於日本廣島舉辦。（路透）

日本 外務省公布19日的七大工業國（G7 ）廣島峰會首日，各國第一夫人的午餐菜單。第一夫人們享用了大量使用廣島食材烹調的懷石料理。

這場午餐會是由日本首相岸田文雄 的夫人岸田裕子主持，美國第一夫人吉兒等四人出席。第一夫人們在廣島西區上田流和風堂用餐，負責這些料理的主廚是廣島中區「懷石Watanabe」（懷石わたなべ）主廚渡邊英雄。

料理使用大量廣島當季高檔食材，包括廣島魚子醬、野生明蝦、海膽和伊勢龍蝦等，菜餚有天然起司佐檸檬鹽麴鮭魚和廣島魚子醬、伊勢龍蝦和星鰻等入菜的手毬壽司等。