澤倫斯基將親自赴廣島出席G7峰會 BBC分析：值得冒的風險

烏克蘭總統澤倫斯基，攝於13日。（Getty Images）

七大工業國集團（G7 ）峰會19日在日本廣島召開，烏克蘭 總統澤倫斯基 本日先以視訊與會，21日更將親自參加。BBC亞太特派記者畢克（Laura Bicker）分析，甚至在抵達之前，澤倫斯基就主導了峰會的頭條新聞。

分析認為，澤倫斯基千里迢迢前往廣島的決定是一個精心計算的安全風險，而他一定認為是值得一試。烏克蘭國家安全與防衛會議秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）就說，「非常重要的事情將會在那裡決定，為了捍衛我們的利益，我們的總統在場絕對至關緊要」。

澤倫斯基在過去十天內到過義大利、德國、法國和英國，確保這些國家的領導人飛往廣島之前，就已經掌握了他的談話要點，為他在G7的講話打好了基礎。

澤倫斯基告訴西方盟友，想要一個「飛機聯盟」（jets coalition），目前得到英國將協助培訓飛官的承諾。不過，澤倫斯基想要的將不止於此。理想狀況下，他想要戰鬥機，可能還想要跟日本首相岸田文雄舉行非正式會談（pull aside）。

日本已經在俄烏戰爭明確表達立場，跟其他G7國家聯合對俄實施制裁，岸田則在3月訪問烏克蘭，承諾額外55億美元的支援。澤倫斯基會希望，在已經飽受戰爭恐怖的廣島親自慷慨激昂的請求會產生影響，促使世界領袖不只提供援助，還有更多的武器，協助擊退俄軍與結束漫曠日持久的衝突。