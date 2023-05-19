我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

澤倫斯基將親自赴廣島出席G7峰會 BBC分析：值得冒的風險

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基，攝於13日。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基，攝於13日。（Getty Images）

七大工業國集團（G7）峰會19日在日本廣島召開，烏克蘭總統澤倫斯基本日先以視訊與會，21日更將親自參加。BBC亞太特派記者畢克（Laura Bicker）分析，甚至在抵達之前，澤倫斯基就主導了峰會的頭條新聞。

分析認為，澤倫斯基千里迢迢前往廣島的決定是一個精心計算的安全風險，而他一定認為是值得一試。烏克蘭國家安全與防衛會議秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）就說，「非常重要的事情將會在那裡決定，為了捍衛我們的利益，我們的總統在場絕對至關緊要」。

澤倫斯基在過去十天內到過義大利、德國、法國和英國，確保這些國家的領導人飛往廣島之前，就已經掌握了他的談話要點，為他在G7的講話打好了基礎。

澤倫斯基告訴西方盟友，想要一個「飛機聯盟」（jets coalition），目前得到英國將協助培訓飛官的承諾。不過，澤倫斯基想要的將不止於此。理想狀況下，他想要戰鬥機，可能還想要跟日本首相岸田文雄舉行非正式會談（pull aside）。

日本已經在俄烏戰爭明確表達立場，跟其他G7國家聯合對俄實施制裁，岸田則在3月訪問烏克蘭，承諾額外55億美元的支援。澤倫斯基會希望，在已經飽受戰爭恐怖的廣島親自慷慨激昂的請求會產生影響，促使世界領袖不只提供援助，還有更多的武器，協助擊退俄軍與結束漫曠日持久的衝突。

澤倫斯基 G7 烏克蘭

上一則

G7峰會登場 岸田文雄：盼進行「坦誠和戰略性的討論」

延伸閱讀

中：特使李輝晤烏克蘭總統澤倫斯基 闡述習近平主張

中：特使李輝晤烏克蘭總統澤倫斯基 闡述習近平主張
知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會
中國特使李輝抵基輔 將會見澤倫斯基

中國特使李輝抵基輔 將會見澤倫斯基
澤倫斯基會晤蘇納克 英擴大援烏 促各國提供F16

澤倫斯基會晤蘇納克 英擴大援烏 促各國提供F16

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢