G7挺烏 將對俄祭出新制裁、拜岸會 重申台海重要性

日本首相岸田文雄(右)18日以G7峰會東道主身分先與拜登總統(左)會談。(美聯社)

在日本廣島(Hiroshima)舉行的七大工業國集團(G7)高峰會議19日登場前，拜登 總統18日先行會晤日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida)，展現美日盟邦交誼；這次G7峰會討論主題包括如何解決俄烏戰爭、北韓核武威脅以及中國崛起等挑戰；一名美國官員18日透露，七大工業國集團將在這次峰會對莫斯科祭出新一波制裁，並宣布加強執行既有制裁以懲罰俄羅斯 對烏克蘭發動戰爭，同時對在幕後支持俄羅斯的對象究責。

美日加強合作 討論對中挑戰

美聯社報導，拜登與岸田文雄會面時說，岸田今年1月訪問華府時曾說，如今世界正面臨近代史上最複雜的安全環境之一，「對此我完全同意」。拜登說：「當我們國家站在一起的時候，我們都變得更強大，我相信當我們變得強大的時候，整個世界就變得更為安全。」岸田文雄回應表示，全球情勢緊張讓美日關係變得更為密切，合作發展迅速。

根據白宮發表的會談紀錄，拜登與岸田文雄也討論到經濟事項，包括如何為關鍵礦產加強供應鏈、美日企業及大學建立新的夥伴關係，以及加強倡導可再生能源。

拜登在日本岩國市向駐紮的美軍陸戰隊官兵致意。（美聯社）

英日會談 雙方簽訂廣島協議

另外，英相蘇納克也與岸田文雄會談，雙方同意七大工業國集團各成員國對中政策協調一致很重要，而中國確實對各國的經濟安全和區域穩定構成「體制性挑戰」(systemic challenge)；雙方並簽訂「廣島協議」(Hiroshima Accord)，重申台灣海峽的和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分。

拜登搭乘的空軍一號飛往日本途中，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)對隨行採訪的媒體記者說，俄羅斯侵略烏克蘭是這次G7會議的重要議題。他說，與會元首將討論俄烏戰爭戰場最新現況、修補對莫斯科制裁措施的某些漏洞。

美聯社報導，岸田文雄準備與拜登討論的題綱包括，面對中國在印太地區逐漸壯大，美日如何增進嚇阻及回應能力，並且對拜登重申台灣海峽對全球和平及穩定的重要性。報導指出，會中同時討論了如何與南韓共同鞏固三邊夥伴關係。

拜登、岸田文雄及韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)在G7高峰會議期間，將另外舉行三邊峰會。

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