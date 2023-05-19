我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

G7挺烏 將對俄祭出新制裁、拜岸會 重申台海重要性

記者顏伶如／綜合報導
日本首相岸田文雄(右)18日以G7峰會東道主身分先與拜登總統(左)會談。(美聯社)
日本首相岸田文雄(右)18日以G7峰會東道主身分先與拜登總統(左)會談。(美聯社)

在日本廣島(Hiroshima)舉行的七大工業國集團(G7)高峰會議19日登場前，拜登總統18日先行會晤日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，展現美日盟邦交誼；這次G7峰會討論主題包括如何解決俄烏戰爭、北韓核武威脅以及中國崛起等挑戰；一名美國官員18日透露，七大工業國集團將在這次峰會對莫斯科祭出新一波制裁，並宣布加強執行既有制裁以懲罰俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，同時對在幕後支持俄羅斯的對象究責。

美日加強合作 討論對中挑戰

美聯社報導，拜登與岸田文雄會面時說，岸田今年1月訪問華府時曾說，如今世界正面臨近代史上最複雜的安全環境之一，「對此我完全同意」。拜登說：「當我們國家站在一起的時候，我們都變得更強大，我相信當我們變得強大的時候，整個世界就變得更為安全。」岸田文雄回應表示，全球情勢緊張讓美日關係變得更為密切，合作發展迅速。

根據白宮發表的會談紀錄，拜登與岸田文雄也討論到經濟事項，包括如何為關鍵礦產加強供應鏈、美日企業及大學建立新的夥伴關係，以及加強倡導可再生能源。

拜登在日本岩國市向駐紮的美軍陸戰隊官兵致意。（美聯社）
拜登在日本岩國市向駐紮的美軍陸戰隊官兵致意。（美聯社）

英日會談 雙方簽訂廣島協議

另外，英相蘇納克也與岸田文雄會談，雙方同意七大工業國集團各成員國對中政策協調一致很重要，而中國確實對各國的經濟安全和區域穩定構成「體制性挑戰」(systemic challenge)；雙方並簽訂「廣島協議」(Hiroshima Accord)，重申台灣海峽的和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的一部分。

拜登搭乘的空軍一號飛往日本途中，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)對隨行採訪的媒體記者說，俄羅斯侵略烏克蘭是這次G7會議的重要議題。他說，與會元首將討論俄烏戰爭戰場最新現況、修補對莫斯科制裁措施的某些漏洞。

美聯社報導，岸田文雄準備與拜登討論的題綱包括，面對中國在印太地區逐漸壯大，美日如何增進嚇阻及回應能力，並且對拜登重申台灣海峽對全球和平及穩定的重要性。報導指出，會中同時討論了如何與南韓共同鞏固三邊夥伴關係。

拜登、岸田文雄及韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)在G7高峰會議期間，將另外舉行三邊峰會。

70與俄相關機構列黑名單

美國官員透露，最新一波針對莫斯科的制裁行動中，美國將把大約70個俄羅斯及與俄羅斯國防生產有關的第三國機構列入黑名單，遭到制裁的個人、機關、飛機、船隻超過300項。官員說，七大工業國集團其他將追隨美國的制裁腳步，讓俄羅斯在國際社會受到進一步孤立，削弱俄羅斯繼續在烏克蘭作戰的能力。

有日本民眾抗議G7峰會，日本警察在場維安。(歐新社)
有日本民眾抗議G7峰會，日本警察在場維安。(歐新社)

拜登 岸田文雄 俄羅斯

上一則

與G7較勁？中亞峰會登場 中國影響力正式進入中亞

延伸閱讀

拜登、岸田會談 反對武力改變現狀 重申維繫台海和平

拜登、岸田會談 反對武力改變現狀 重申維繫台海和平
拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國

拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國
白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞

白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞
將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉

將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢