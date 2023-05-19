拜登預告拜習會 時間未定 美中商務部長下周先會面

拜登總統17日前往廣島出席G7峰會前表示，他將會與中國國家主席習近平談話。圖為拜登18日與G7廣島峰會東道主日本首相岸田文雄各自帶核心國安幕僚舉行會談。（路透）

偵察氣球風波似已度過，美中各層級陸續恢復接觸，中國駐美大使館發言人劉鵬宇18日在使館內舉行吹風會透露，商務部長王文濤下周訪問美國，會與美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)及美國最高層貿易官員會面。

另方面，拜登 總統17日前往廣島出席G7峰會前表示，他將會與中國國家主席習近平談話，但他沒有說什麼時候。路透報導，拜登動身前往日本前於答覆記者詢問時表示：「無論時間是否很近，我們都將會面。」

美國國務卿布林肯今年2月因中國氣球事件，延後原訂的北京 之行；有線電視新聞網(CNN)引述多名匿名官員報導，拜登未來數個月內擬安排數名高層官員訪問北京，尋求與中國就重大議題重新接觸。

劉鵬宇表示，中方對與美國各層面的溝通一直持開放態度，但前提是相互尊重。

據一名了解會面計畫的人士透露，王文濤下星期在華盛頓與雷蒙多會面後，前往底特律參加亞太經合組織 (APEC) 貿易部長會議；會議定於5月25日及26日舉行，其間會與美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)會面。

雷蒙多及戴琪並未對此置評。

自發生中國氣球風波後，除令國務卿布林肯原定2月訪問北京計畫延宕至今外，美中高層官員基本上已停止接觸，直至近期才有不少跡象顯示雙方陸續恢復溝通。華盛頓一再表示希望舉行高層會談，以防止美中日益緊張的關係轉向衝突。

在國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與中共中央外事辦主任王毅上周在維也納會談兩天後，目前各方最關注的是布林肯何時訪問北京及總統拜登何時與中國國家主席習近平對話或會面。

劉鵬宇在吹風會上對此表示，美國應與中國合作，「為兩國元首未來的互動創造有利條件」。

他指出，「美方必須正確看待中國，我們希望美方回歸理性務實的對華政策，讓兩國更好地發展自己，共同繁榮。」

他又說，中國對與美國在各個層面的交流及跨領域的合作，持開放態度，但前提是相互尊重、平等互利。

布林肯、雷蒙多及美國財政部長葉倫，最近一段時期不斷放風，表示期望訪問中國。但包括共和黨國會議員在內的拜登批評者，質疑拜登政府不斷向北京提出舉行高級別會面的提議。