與G7較勁？中亞峰會登場 中國影響力正式進入中亞

習近平對中亞領袖提出四個堅持，反對顏色革命和外部勢力，主張破解地區安全困境。（路透）

習反對顏色革命 對3勢力零容忍

首屆「中國-中亞峰會」18日在中國陝西省西安市登場，五國領導人在中國古都西安分別與中國國家主席習近平 進行一對一會談，確保邦誼「歷久不衰」，並為區域協議舖路。習近平在主旨演講提到與中亞國家「四個堅持」，提及反對「顏色革命」，保持對三股勢力零容忍。

這是1991年底蘇聯解體後、北京 政府陸續與中亞五國建交以來，首度進行的峰會，時間點接近七大工業國(G7)在日本廣島舉行峰會，互別苗頭意味濃厚，國際高度關注。

新華社報導，習近平17、18日與到訪的哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)、塔吉克總統拉赫蒙(Emomali Rahmon)、吉爾吉斯總統扎帕羅夫(Sadyr Nurgojoyevich Japarov)，以及烏茲別克總統米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)會談，並會見土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫(Serdar Berdymukhamedov)。

中國國家主席習近平(右五)與夫人彭麗媛(右四)選在西安大唐芙蓉園歡迎中亞五國領袖，藉此與大唐盛世的意象連結。（新華社）

4個堅持 著力破解地區安全困境

習近平在19日圓桌峰會上指出四個堅持：堅持守望相助、堅持共同發展、堅持普遍安全、堅持世代友好。他強調，堅決反對外部勢力，著力破解地區安全困境。

習近平表示，中方願與中亞各國群策群力，共商共建，將中國-中亞機制打造成推進六國深度合作的重要平台，而這場峰會「具里程碑意義，將推動中國與中亞合作步入新時代」。

習近平與托卡葉夫及拉赫蒙會談後發表聯合聲明，兩國強調將堅定奉行一個中國政策，不與台灣進行任何形式的官方往來。

中國外交部表示，各國元首將就各領域合作，並就共同關心的重大國際和地區問題交換意見；另外，中國-中亞峰會將進一步凝聚中國和中亞國家共建「一帶一路」的共識，包括早日啟動中吉烏鐵路建設。

中國外交部歐亞司副司長于駿表示，六國元首將共同簽署重要的政治文件，見證簽署多項合作文件，涉及經貿投資、互聯互通等多個領域。

專家：在西安召開 顯示俄勢力消退

專家分析，中國-中亞峰會如今在西安召開，顯示俄羅斯勢力消退，而中國近年政治經濟實力增強並舉辦中亞峰會，象徵中國影響力正式進入中亞。

中國官方媒體「環球時報」社論指出，中國-中亞峰會是對全球的正面示範。學者指出，北京希望優先提升和中亞的政治信任關係；俄烏戰爭爆發一年後，中亞國家將目光轉向中國，尋求新的發展動力。

針對外界輿論指中國此次舉辦峰會如「直踩俄國 後院」、「挖俄國牆角」的聯想；對此，中國官方媒體「新華社」特別引述俄方專家說法「降溫」，稱「俄中在中亞的根本利益一致」。