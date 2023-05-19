西安峰會主場外交 習近平輕鬆與中亞打交道 影響力遠超俄

習近平（右三）與五個中亞國家領袖舉行峰會，分析指西安是他「得心應手」的舞台。（路透）

首場「中亞峰會」16日在西安揭幕，英國廣播公司(BBC)報導分析，歷史上稱為長安的西安，曾經是絲綢之路起點，位居中國與中亞、中東、非洲及歐洲的通商要道重要據點，在中國國家主席習近平 試圖藉此項會議深化與中亞國家關係之際，西安是他「得心應手」的舞台。

「中國-中亞峰會」(C+C5)是北京 2023年「首場主場外交大戲」，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克五個中亞國家總統與習近平齊聚一堂；中國外交部發言人汪文斌說，這場峰會是今年中國首場重大主場外交活動，也是建交31年來六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞國家關係發展史上「具有里程碑意義」。

英國廣播公司指出，這場中國外交大戲至少有五大看點，報導指出，十年前，當時剛上台不久的習近平，在哈薩克提出重振絲綢之路的「一帶一路」計畫，這項倡議與他於2012年11月提出的「中華民族偉大復興」、 「中國夢」一脈相承，甚至是具體實施方案。

英國皇家聯合軍事研究所(Royal United Services Institute，RUSI)資深研究員潘睿凡(Raffaello Pantucci)說，習近平先去中亞作客，如今變成作東，顯然他對於跟中亞地區打交道，感覺更加輕鬆自如。

報導指出，對於作為配角的中亞五國來說，幾乎別無選擇；台灣智庫國防安全研究院副研究員侍建宇指出，美國已從阿富汗撤軍，烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯 的角色今非昔比，中國成了中亞唯一可以依靠的大國。

這場峰會上，俄羅斯成了讓人尷尬又不好意思講明的「房間裡的大象」(Elephant in the room)；侍建宇說，過去30年來，北京透過經濟、文化、科技等影響中亞，除了軍事之外，中國影響力現已遠遠超越俄羅斯，莫斯科對此無能為力，只能「睜一眼閉一眼」。

就在中亞峰會舉行的同時，美國與七大工業國集團(G7)元首正在日本廣島(Hiroshima)舉行高峰會議，引發外界「唱對台戲」聯想；潘睿凡指出，美國在許多層面認可中國是中亞地區「主要玩家」的事實，「現實只有二個字：地緣」。而身為場外觀眾的美國，非常了解地緣政治的現實。

至於中國與中亞國家在峰會上可能有哪些突破，侍建宇說，如果北京希望利用峰會宣示身為大國的影響力和實力，就無法迴避烏克蘭問題，北京可能重提和平倡議，要求中亞國家附和。