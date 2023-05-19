談烏俄戰與中國之外…「AI規範」成G7新議題

七大工業國集團(G7)峰會在日本廣島登場，人工智慧(AI)預計將是各國討論的另一主軸。(路透)

七大工業國集團(G7 )峰會登場，領導人們的兩大討論主題將是如何軍援烏克蘭反攻俄羅斯、如何減緩或停止與中國逐漸惡化的關係，不過，另一項迅速崛起、迫切需要討論的議題便是人工智慧(AI )；雖然先前未列入議程，但預計將是三天峰會中的另一主軸。

紐約時報報導，OpenAI公司研發出ChatGPT後，這種新AI語言模型讓世界各國首次關注可能隨之而來的假消息、擾亂局勢甚至是實質破壞關鍵基礎建設，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也開始呼籲同行共同討論。

雖然AI潛在問題已經醞釀多年，但G7領導人們能否在新興科技議題上有效對話仍是未知數。過去G7討論過的網路安全問題比AI更為簡單明瞭，但最終結論也只是牽拖「公私夥伴關係」的陳腔濫調，從未認真討論過攻擊性網路武器的使用原則。

美國官員表示，就AI聊天機器人而言，即使討論很基本且模糊，也有助於建立一些共同原則，也就是這些語言模型公司需要負起大眾安全的主要責任，且必須透明，清楚說明每個系統訓練的數據類型。領導人討論出大框架後，各國下級部長便能依此制定初步法規。

G7上月29日先行的數位和科技部長會議上，已經呼籲針對AI的相關風險制定國際評估標準，以審慎發展該技術。與會部長就AI和其他正在開發的科技達成五項原則：法治、正當程序、利用創新機會、民主和尊重人權。

一向倡導AI的英國 首相蘇納克(Rishi Sunak)發言也比過去更加謹慎。在飛往日本參加峰會的飛機上，他受訪稱各國是有意反覆推敲此議題的，因AI發展迅速，大家希望確保監管的發展速度也能跟得上AI。蘇納克說，AI可以為社會帶來好處及變革，但它必須「安全可靠地導入，並有適當的護欄(guardrails)鋪路」。英國政府3月公布一項寬鬆的監管計畫，上個月還成立一個耗資1億英鎊的工作小組，為AI開發安全可靠的應用程式，目標是2030年使英國成為AI大國。

OpenAI公司執行長奧特曼(Sam Altman)16日則在美國參院聽證會表示，要遏止AI系統風險，政府干預是至關重要的；他提議成立一個美國或全球監管機構，為AI系統頒發許可證，並有權「取消許可及確保符合安全標準」。