歐美不同調 中國侵台威脅恐粉碎G7聯盟的團結

環保人士戴著各國領袖面具在廣島G7峰會外抗議，批這些富國的能源政策「骯髒」。(Getty Images)

七大工業國(G7 )領袖本周齊聚日本 廣島，19日舉行年度七國峰會，過去、現在和未來潛在的三場改變世界的衝突，將在廣島極具象徵意義地交匯；可能改變世界的未來潛在衝突，是中國威脅攻打台灣；而G7聯盟的團結步調，有可能在面對這場災難性風險時，因中國而分裂。

政治網站Politico指出，當年結束二戰的原子彈摧毀廣島，今日俄烏戰爭仍在進行中，對美國和日本持鷹派立場的人士來說，19日開始的峰會恰可直接向歐洲領袖表明，在與中國對抗一事上，該是停止觀望時候了。

日本首相辦公室負責公共事務的內閣官房廣報官四方敬之(Noriyuki Shikata)告訴Politico，「這次峰會是討論歐洲和印太地區安全合作議題的合適場所。」

美國也期待與盟國在中國問題上立場一致；白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)向媒體表示，「大家可以期待在相關討論結束時，聽到所有G7領袖對如何應對中國代表的挑戰，達成共識。」

但前白宮國家安全會議助理、美國企業研究所(American Enterprise Institute)資深研究員庫伯(Zack Cooper)表示：「歐洲人在某些中國問題的立場，感覺上與美國仍存在差距。」

主要的糾結點是：阻止中國入侵台灣、以防引發世界大戰並破壞全球經濟，究竟能走多遠？庫伯說。並非所有歐洲政府都認為這是他們需要優先考慮的事，「這將持續是個挑戰」。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)一再呼籲北約只關注歐洲大西洋戰區，稱亞洲—中國在地理上不在北約覆蓋範圍內；他還認為台灣安全不是歐洲的戰鬥，歐盟 不應自動追隨美國領導，尤其在他先前對媒體表示歐盟不該成為美國「附庸」之後。

但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）預計在訪日期間宣布與日本達成新安全協議「廣島協議」。