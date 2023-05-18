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拜登暗示債限讓步 可能擴大領取福利者工作規定

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫(左二)在債限磋商中，堅持凡領取福利者必須工作。圖為麥卡錫17日在國會大廈回答記者提問。(Getty Images)
共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫(左二)在債限磋商中，堅持凡領取福利者必須工作。圖為麥卡錫17日在國會大廈回答記者提問。(Getty Images)

債限磋商中，共和黨籍國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)堅持領取福利者必須工作。拜登總統17日透露願意做出重大讓步，以便讓國債上限問題得以解決。但某些民主黨人士則對拜登提出警告。

拜登說：「我不會接受對有醫療需求的民眾祭出工作規定。」他表示，至於在其他聯邦計畫當中擴大領取福利者的工作規定，則可能透過談判獲得協議。

Politico新聞網站分析，拜登在談話中淡化增加工作要求的影響，並說任何關於工作要求的新規「都不會有重大影響」。然而，拜登表態之後立即引來民主黨內某些人士反彈，認為不應該對低收入民眾領取福利施加更嚴格的限制。

眾院進步連線(CPC)主席、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)說，拜登談話令人困惑，因為拜登先前曾說不會讓步。她說：「但是，我必須表明，這對我們來說是行不通的。」

Politico網站指出，拜登公開表態願意接受民主黨向來反對的微幅改變，透露著債限談判已經進入收尾階段，只剩下特定政策項目需要溝通，而且白宮認為做出妥些無可厚非。

對於俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)，白宮始終堅持不能設下更多新限制。至於其他社會安全網的福利計畫，例如糧食券、現金補助，拜登對於是否支持擴大工作規定則沒有把話說死。

國會山莊報(The Hill)分析，越來越多民主黨國會議員最近幾天對於債限談判的發展感到不安。

民主黨紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)16日對媒體表示：「我感到擔心是因為，對於獨立選民以及希望我們要大膽且堅守立場的民眾來說，如今總統立場常常變成向右傾斜。」

民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)16日發表聲明說：「我從沒遇過有人想要一輩子靠糧食券過日子，領取糧食券只是為了三餐溫飽。我到華府並不是為了剝奪勞工階級民眾的重要補助，同一時間大銀行執行長則幾乎把經濟搞垮，卻可搭機去夏威夷逍遙。」

共和黨籍國會眾院議長麥卡錫(左)在債限磋商中，堅持凡領取福利者必須工作。圖為麥卡...
共和黨籍國會眾院議長麥卡錫(左)在債限磋商中，堅持凡領取福利者必須工作。圖為麥卡錫與白宮立法事務主任泰瑞兒(Louisa Terrell)溝通。(美聯社)

拜登 民主黨 福利

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