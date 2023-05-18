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參院民主黨要求拜登備妥第14修正案 繞過國會提升債限

編譯潘勛／綜合17日電
參院民主黨人要求拜登總統備妥動用憲法第14修正案，繞過國會，提高債限。圖為參院多數黨領袖舒默(右)與眾院少數黨領袖傑佛瑞(右)舉行記者會。(路透)
參院民主黨人要求拜登總統備妥動用憲法第14修正案，繞過國會，提高債限。圖為參院多數黨領袖舒默(右)與眾院少數黨領袖傑佛瑞(右)舉行記者會。(路透)

拜登總統及眾院議長麥卡錫的高階幕僚繼續磋商債限問題，但參院民主黨人要求拜登備妥動用憲法第14修正案，繞過國會，直接提升債限，眾院民主黨也準備迫使全院對調升債限投票；Politico政治網站指出，拜登若援引第14修正案，全案勢必告上最高法院，但最高法院可能以案件屬政治為由駁回，要求以政治方式解決。

華盛頓郵報17日報導，參、眾兩院民主黨人開始推動單方面選項，期避免國債違約帶來的大災難，不再跟共和黨談判，顯見自由派國會議員們愈來愈焦慮，要跟共和黨達成協議，必須付出的代價。

一些民主黨參議員開始傳閱一封信，要求拜登準備動用第14修正案；華郵取得信件複本，內容是不涉國會而解決債限對峙。

Politico政治網站報導，目前最高法院審理大多案子的手法都是親商、親市場，又懷疑拜登動用行政權想繞過國會。拜登若真援引第14修正案，共和黨勢必告上法院，最終送交保守派占大多數的最高法院裁決；保守派大法官極懷疑拜登想讓行政權避過立法權，用到第14修正案，正好證明是史無前例的攬權，而保守派大法官們在拜登經濟政綱別的方面已加以斥責。

上周已傳出消息，拜登的策士正考慮援引第14修正案這一策略，要求最高法院審酌本案的機率大增。這項未曾檢驗過的理論，跟一條稱為「公債條款」(public debt clause)的晦澀法條有關，認為可以讓拜登不必國會批准，就可提高舉債上限。

此舉可能在財政危機上再添憲法窘境；如果上法院，可能一路告到最高法院。法律專家表示，最高法院最後會試著完全規避這項爭議；因為債限一再發生爭議，向來都是政治對峙，法官們很可能要它維持原樣。

一些拜登的盟友如知名憲法學者柴卜(Laurence Tribe)便敦促白宮，把第14修正案擺在枱面當成選項；修正案的公債條款寫道，「合眾國公債…其效力不容質疑」。有些學者主張，本條款讓債限法條違憲，意思便是國會未能提升債限，財政部有權不顧債限，發行新債來支付國家帳單。

拜登 民主黨 共和黨

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