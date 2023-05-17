特檢官通俄門報告：柯林頓同意抹黑川普 但未犯罪

特檢官杜然的報告指有關川普的通俄指控，均為不實杜撰，他也約訪過柯林頓。圖為川普與柯林頓2016年在密州聖路易大學的總統候選人辯論會。(美聯社)

每日郵報(Daily Mail)報導，特別檢察官杜然(John Durham)15日公布歷時四年完成的調查報告指出，聯邦調查局(FBI)對於2016年大選期間外傳俄羅斯 與川普 競選團隊串通的消息過於草率展開調查，卻沒有檢視民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)涉嫌幕後操作；抹黑川普並稱外國勢力干預美國大選的行動，雖然是經過柯林頓親自同意而展開，但柯林頓2022年5月接受約談之後，杜然調查團隊並未找到「足以證實的犯行」。

杜然在調查報告中指出，聯邦調查局應該進一步了解俄羅斯情報單位的分析資料，因為內容透露喜萊莉‧柯林頓親自同意啟動針對競選對手川普的抹黑行動，聲稱外國勢力企圖干預美國大選。

15日公布的調查報告註解中，杜然寫道，柯林頓2022年5月11日接受杜然團隊調查人員約談時否認抹黑川普，並說如此傳聞「令人非常難過」。她對調查團隊說，能夠理解為何調查人員必須不斷發問。

杜然寫道，調查人員要求柯林頓說明當時國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)的解密報告，內容直指柯林頓計畫製造川普與俄羅斯有關的醜聞。柯林頓回答調查人員：「在我看來，這就是俄羅斯故意放的假消息，他們在這方面非常拿手。」

杜然在報告中指出，調查團隊針對柯林頓首肯抹黑川普行動約談了多名柯林頓競選團隊成員，包括曾任白宮幕僚長的現任白宮高級顧問波德斯塔(John Podesta)與現任國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)。

調查報告公布後引起共和黨陣營強烈反應，紛紛要求對聯邦調查局究責；佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)說，聯邦調查局的預算應該遭到大幅刪減。

前任英國情報特工史蒂爾(Christopher Steele)撰寫、後來被踢爆內容不實的「史蒂爾檔案」(Steele Dossier)中指稱，川普2013年下榻莫斯科麗池卡登酒店(Ritz-Carlton)曾雇用妓女表演在床上撒尿，嬉鬧經過則被俄羅斯情報官員偷錄存檔。

杜然在調查報告中指出，麗池卡登酒店性醜聞的謠言是由柯林頓盟友、知名公關界主管杜蘭(Charles Dolan)散布；杜然調查團隊調閱麗池卡登酒店房客登記資料，發現川普2013年並未入住，也沒有與環球小姐過夜。