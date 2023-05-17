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股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

記者顏伶如／綜合報導
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

拜登總統與眾院共和黨領袖遲遲無法就提高債限達成協議，華爾街日報(WSJ)報導，倘若國債上限問題到了期限仍然無法解決，則專家最擔心債限違約的後果，可能出現七種「世界末日」的假設情境。

1、股市恐下跌45%

首先爆發問題的可能是股市。專家說，聯邦政府錯過一次償還債務的漣漪效應將遍布整個金融體系，包括股市、債券、共同基金、衍生性金融商品，然後蔓延到更廣大的經濟層面。

「穆迪分析」(Moody's Analytics)估計，股市跌幅可能達五分之一，全美家庭資產約有10兆元因此蒸發，數百萬美國民眾退休帳戶受到重創。根據白宮估計，美國債務違約將讓股市下跌將近45%。

2、經濟突陷衰退

美國各地家庭資產縮水，華爾街股票遭到拋售，消費者支出降低，企業連帶受害。高利率環境下，民眾想申請貸款創業經營小生意，將變得困難。房地產資訊網站Zillowe估計，債務違約將讓房貸利率升高到8%以上，房地產銷售量減少23%。建築業以及相關產業也將受到衝擊。

3、聯邦員工前途茫茫

從現役美軍到食品安全檢查員、航空管制員等聯邦員工都將受到影響。聯邦政府是美國規模最大的雇主，全職員工約有420萬人。代表7萬5000名聯邦員工的「全國政府員工協會」(National Association of Government Employees)本月稍早提告，對於國會的舉債上限規定提出違憲質疑。

4、社安金等福利遲發

雖然共和黨方面說，只要重新分配所得稅的稅收，聯邦政府就能在不必借錢的情況下，繼續發放社安金與俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)福利。不過，某些預算專家說，財政部可能遲發社安金、紅藍卡福利，尤其是如果政府債務違約持續數周或數月之久。

5、政府借款成本暴增

經濟學者說，美國數十年來享受借款折扣的好處已不復見。布魯金斯研究院(Brookings Institution)估計，債務違約將讓聯邦借款成本在未來10年裡增加7500億元。

6、經濟問題擴散全球

許多國家靠著購買美國政府公債，為自身金融條件打造防護網。萬一美國債務違約，美債將嚴重貶值，持有美債國家跟著遭殃。

7、美元貶值損國際地位

專家分析，債務違約將內部政治失常的家醜外揚，美國國際地位從此受損。

國債如果違約，可能導致美元貶值、經濟衰退、遲發社安金等後果。（路透）
國債如果違約，可能導致美元貶值、經濟衰退、遲發社安金等後果。（路透）

聯邦政府 國債 社安金

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