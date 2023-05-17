拜登二度協商 麥卡錫：債限有望本周結束前達協議

拜登總統16日再邀國會領導人協商債限，並稱會縮短出訪亞洲的行程。依順時鐘方向為：參院少數黨領袖麥康諾、眾院議長麥卡錫、副總統賀錦麗、總統拜登、參院多數黨領袖舒默、眾院少數黨領袖傑福瑞斯。（Getty Images）

聯邦政府最快在6月1日恐將發生債務違約，拜登 總統與兩黨國會領袖16日在白宮 針對國債上限問題展開二度協商，紐約時報報導，跡象顯示有希望達成協議，但雙方對於刪減聯邦預算的歧見仍然存在；拜登16日說，為了爭取協議已決定縮短原訂的亞洲訪問行程。

麥卡錫 ：有歧見 但樂觀

白宮與共和黨國會議員談判取得協議後，國會還要趕在最後期限之前表決通過，才能避免美國陷入經濟大災難，如今可以運作的時間已經越來越少；共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)說，拜登已經指派高層幕僚參與加強磋商，未來幾天可能於「本周結束之前」有機會達成協議。

不過，麥卡錫接受媒體採訪時承認，有關刪減聯邦預算的雙方歧見依舊存在，也沒有同意任何政策提案。

眾院議長麥卡錫（左）與參院少數黨領袖麥康諾（右）對債限協商進度表示樂觀。（美聯社）

債限談判 麥卡錫設紅線

紐約時報分析，民主黨在16日磋商中似乎不再堅持共和黨必須無條件同意國債上限調高的立場；連續數周以來，拜登多次強調，不會以刪減聯邦預算做為共和黨同意提高舉債上限的交換條件，但參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)16日在白宮接受媒體訪問時均表示，國債上限問題的唯一解決之道，就是推出能在參、眾兩院過關且獲得兩黨共同支持的提案。

麥卡錫16日答覆媒體詢問時說，與白宮的債限談判中，領取福利者必須工作是沒有商量餘地的「紅線」(red line)；他說，雖然遭到民主黨籍眾議員反對，但他的立場絕不動搖。他說，要求有工作是指四肢健全、沒有家屬要撫養的領取福利者。

拜登出訪 將提前返美

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)發表聲明說，拜登17日將啟程前往日本廣島(Hiroshima)參加七大工業國集團(G7)高峰會議，20日返國；聲明中說，拜登提前返美是為了與國會領袖繼續磋商，確保國會在期限之前採取行動，避免美國陷入債務違約。

白宮官員16日下午透露，拜登原本計畫在廣島峰會結束後，轉往澳洲雪梨與「四方安全對話」(Quad)的日本、澳洲、印度領袖會面，並且在巴布亞紐幾內亞停留，但這兩站行程已經取消。