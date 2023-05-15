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G7峰會將召開 跨國議員籲各國聯合嚇阻中國侵台

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G7峰會將召開 跨國議員籲各國聯合嚇阻中國侵台

中央社／倫敦15日專電
七大工業國集團（G7）峰會19至21日在日本廣島舉行，串連近30國議員的「對華政策跨國議會聯盟」15日發布聲明，呼籲G7會後公報不應迴避提到有必要採取協調行動，嚇阻中國侵略台灣。圖為G7財長會議13日在日本新潟閉幕。 （美聯社）
七大工業國集團（G7）峰會19至21日在日本廣島舉行，串連近30國議員的「對華政策跨國議會聯盟」15日發布聲明，呼籲G7會後公報不應迴避提到有必要採取協調行動，嚇阻中國侵略台灣。圖為G7財長會議13日在日本新潟閉幕。 （美聯社）

七大工業國集團（G7）峰會19至21日在日本廣島舉行，串連近30國議員的「對華政策跨國議會聯盟」今天發布聲明，呼籲G7會後公報不應迴避提到有必要採取協調行動，嚇阻中國侵略台灣。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）指出，G7峰會公報不應迴避提到，各國有必要採取協調行動，嚇阻中華人民共和國對台灣施加軍事及其他脅迫行為。各國必須對北京發出明確訊號：對台灣升高侵略性的行徑將讓中方付出高昂代價。

IPAC的聲明就「台灣安全」、「反脅迫機制」、「供應鏈韌性和勞動標準」、「能源韌性」、「跨國壓迫」、「網路安全、竊盜和不實資訊」、「中國對（俄羅斯總統）蒲亭發動的烏克蘭戰爭的支持」等議題，向G7各國領導人提出呼籲。聲明獲英國、烏克蘭、立陶宛、澳洲、日本、荷蘭、德國、捷克、加拿大等約20個國家的議員連署支持。

在「台灣安全」部分，IPAC重申將致力促進台灣海峽、南海與東海情勢的安全穩定，反對任何對台海現狀的單一方面改變，並呼籲中國避免採取任何危及區域和平穩定的行動。

IPAC呼籲G7成員國再次公開就台海現狀遭片面改變的可能性表達強烈反對。IPAC指出，G7各國應強調台灣對全球經濟的重要性，並擬定措施確保各國可與台灣持續不受阻礙地進行貿易和其他往來。

此外，G7應提出南海情勢不穩定將重創全球經濟，任何企圖為全球供應鏈「去風險化」（de-risk）的舉措都應將南海因素納入考量。

在俄烏戰爭方面，IPAC聲明提到，北京與莫斯科的夥伴關係恐進一步侵蝕全球安全。中國持續抵抗各國要求俄羅斯自烏克蘭領土撤軍的呼聲，這讓人對北京是否致力於維護以規則為基礎的國際秩序感到懷疑。

儘管如此，IPAC認同中國可對俄羅斯發揮重大影響力，並肯定各國呼籲北京善用這個影響力，以維護烏克蘭的主權和領土完整。

IPAC指出，G7各國應就增加對中國的外交施壓取得共識，並聯合監督中國，追蹤中國的實體和個人可能向俄方提供、用於對烏侵略戰爭的「任何支援」，必要時對中施加制裁。

G7 北京 烏克蘭

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