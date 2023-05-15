美中高層恢復對話 可望為11月APEC拜習會鋪路

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右四）與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左三）上周在奧地利維也納會晤。（新華社）

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）上周無預警與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 進行兩天會談。美國《華爾街日報》12日以「美中終於恢復對話，但不信任陰雲遮蔽前景」為報導分析，此次會晤對於打破過去幾個月僵局非常重要，同時也顯示美中恢復對話的動力出於11月舊金山APEC峰會，北京 期望為習近平出席該會且與美國總統拜登單獨會面鋪路。

10至11日，蘇利文與王毅在維也納接連會談兩天，雙方本次累計談了8至10小時，話題觸及美中關係、區域安全、兩岸關係、北京拘美公民和俄烏戰爭等議題。《華爾街日報》12日指出，過去幾個月來，美中關係一落千丈。報導引述中國暨南大學國際關係學院教授陳定定的看法稱，美中都希望能打好兩國關係，雙方皆愈來愈希望著手穩定關係，期盼不要再繼續惡化。

然而，報導提及，由於美中之間存在高度不信任，特別是涉及到兩國關係中最敏感的議題，如台灣問題。北京認為，美國持續為台灣提供軍事和政治支持，其支持接近於「違反美中1979年建立外交關係時所達成的台灣問題協議」，這是將美中關係推向危險境地的紅線。

於此之前美中關係明顯緊張升溫，蘇利文、王毅會晤顯示美中雙方疫後外交開始正常化；儘管如此，雙方現又有一個新挑戰出現，中國以國安名義加強控管，瞄準在中國外企，一系列控管已經引發中國外企不安。

此外，報導還解析，於北京來說，美中恢復對話的動力之一是為11月在舊金山舉行的APEC峰會準備。相關的中國官員表示，期望為習近平出席此場峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪路。

蘇利文與王毅會晤是美中自今年2月「氣球事件」以來，華府與北京外交最高層級的會談。美國國防部長10日也表示，再次聯繫中國防長李尚福，提議雙方會談。

最近一次美中領導人會晤是在去年11月峇里島20國集團（G20）領袖會議前夕舉行，這也是拜登就任美國總統以來，美中領導人第一次面對面會談。