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美中高層恢復對話 可望為11月APEC拜習會鋪路

記者謝守真／即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右四）與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左三）上周在奧地利維也納會晤。（新華社）
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右四）與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左三）上周在奧地利維也納會晤。（新華社）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周無預警與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行兩天會談。美國《華爾街日報》12日以「美中終於恢復對話，但不信任陰雲遮蔽前景」為報導分析，此次會晤對於打破過去幾個月僵局非常重要，同時也顯示美中恢復對話的動力出於11月舊金山APEC峰會，北京期望為習近平出席該會且與美國總統拜登單獨會面鋪路。

10至11日，蘇利文與王毅在維也納接連會談兩天，雙方本次累計談了8至10小時，話題觸及美中關係、區域安全、兩岸關係、北京拘美公民和俄烏戰爭等議題。《華爾街日報》12日指出，過去幾個月來，美中關係一落千丈。報導引述中國暨南大學國際關係學院教授陳定定的看法稱，美中都希望能打好兩國關係，雙方皆愈來愈希望著手穩定關係，期盼不要再繼續惡化。

然而，報導提及，由於美中之間存在高度不信任，特別是涉及到兩國關係中最敏感的議題，如台灣問題。北京認為，美國持續為台灣提供軍事和政治支持，其支持接近於「違反美中1979年建立外交關係時所達成的台灣問題協議」，這是將美中關係推向危險境地的紅線。

於此之前美中關係明顯緊張升溫，蘇利文、王毅會晤顯示美中雙方疫後外交開始正常化；儘管如此，雙方現又有一個新挑戰出現，中國以國安名義加強控管，瞄準在中國外企，一系列控管已經引發中國外企不安。

此外，報導還解析，於北京來說，美中恢復對話的動力之一是為11月在舊金山舉行的APEC峰會準備。相關的中國官員表示，期望為習近平出席此場峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪路。

蘇利文與王毅會晤是美中自今年2月「氣球事件」以來，華府與北京外交最高層級的會談。美國國防部長10日也表示，再次聯繫中國防長李尚福，提議雙方會談。

最近一次美中領導人會晤是在去年11月峇里島20國集團（G20）領袖會議前夕舉行，這也是拜登就任美國總統以來，美中領導人第一次面對面會談。

北京 王毅 蘇利文

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