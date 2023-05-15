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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

航商與中企運貨 要求保障逃脫條款

編譯廖振堯／綜合14日電

俄烏戰爭嚴重影響全球海運及船東，航商受到監管機構、銀行和保險公司更嚴格的審查，也更易被制裁波及。為了預防美中甚至是台海緊張局勢釀成的下一波衝突，以致再度影響營運，航商正要求中國企業在合約中需有提前終止條款(break clause)，以在事態惡化時脫身。

金融時報(FT)報導，若中國爆發衝突，航運業受到的影響將更嚴重，因中國和其他國家每日運輸數十億美元的貨物，且中國每年造船數量也是全球最高。四家匿名海事律師事務所的資深律師透露，航商現在與中國造船廠、租船商或貨運服務貿易商打交道時，都會要求合約內添加提前終止條款來保護自己。

航運業內合約過去通常已包含類似條款，允許航商在交易可能違法的情況下不必履行，但這類條款不一定適用於制裁。HFW律師事務所的航運和制裁專家馬丁(Daniel Martin)則說，制裁往往是突發的，這讓航商被迫二選一：履行合約但違反制裁，或守法但背棄合約。

克萊德事務所(Clyde & Co.)海事律師墨菲(Patrick Murphy)表示，沒有人知道俄羅斯最後被制裁的規模多大、時間多長，但要對中國實施同樣規模的制裁很難，因為中國在貿易體系的重要性比俄羅斯大得多，「不過這終究都是假設，還是必須做好準備。」

另兩名律師透露，甚至俄烏戰爭前，航運業就已經關注中國受制裁的可能性，因為美國早已向一眾中國科技公司祭出各種限制；另外中國也在台灣周圍頻繁軍演、牽動美國神經。一位律師說過去一個月就有兩位客戶諮詢過此話題，尤其是中國國有企業往往是制裁的首要目標。一位駐倫敦律師稱，中國造船廠通常是準國有企業，中國政府不會喜歡這類條款；即使以企業角度來說也難以接受，因為中國造船廠的船隻越來越專業化，原買家取消交易後也很難轉手給新買家。

另一位律師表示，航運集團亦擔心與中國造船廠簽訂長期合約，因為他們通常是在造船期分階段付款，若期間突發制裁，便面臨仍需付款但違法的風險。

俄羅斯 保險

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