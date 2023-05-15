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澤倫斯基曾密謀攻俄 提議炸油管

編譯田思怡／綜合14日電

華盛頓郵報13日報導，外洩的美國情報密件揭露，美國監聽得知，烏克蘭總統澤倫斯基私下曾和幕僚及將領策畫攻擊俄國。美方否認這些情資導致美國不願援助烏克蘭長射程飛彈；但澤倫斯基說，他認為美國擔心烏克蘭用這些武器對付俄國。

這些先前遭美國空軍國民兵特薛拉外洩的密件，來源是美方監聽澤倫斯基與他的高級幕僚與軍事領袖的內部通訊，內容顯示澤倫斯基曾提出大膽的攻俄計畫，包括占領俄國邊界城市和村莊以增加對莫斯科的談判籌碼、炸毀一條將俄國原油輸往匈牙利的油管，並私下渴望用長射程飛彈攻擊俄國境內目標。

美國國防部未駁斥這些密件的真實性。根據密件，澤倫斯基有時候克制下屬的野心，但他本人有時候會提議冒險的軍事行動，與他在公開場合冷靜、堅忍的政治家形象有極大反差。

根據被列為「最高機密」的文件，澤倫斯基在今年1月底的會議中提議烏軍空襲俄國境內，同時派地面部隊進入俄國領土，「占領某些俄國邊界城市，目的是增加基輔與莫斯科的談判籌碼」。

在2月底與烏軍總司令扎盧茲尼的會議中，澤倫斯基關切「烏克蘭欠缺能打到俄國境內俄軍駐地的長射程飛彈」，提議用無人機攻擊俄國西部羅斯托夫的某些俄軍駐地。

在2月中與烏克蘭副總理斯維利丹柯的會議中，澤倫斯基建議炸毀蘇聯時代興建的「友誼」輸油管，這條油管供應匈牙利石油。澤倫斯基強調「烏克蘭應炸毀這條油管，打擊匈牙利總理奧班的產業，這些產業非常仰賴俄國石油」。根據密件，澤倫斯基對親俄的奧班極為不滿。

澤倫斯基稍早在基輔接受華郵訪問時，駁斥美國這些聲稱他有意攻打俄國的情報評估，但表示他有權以非傳統戰術防衛國家。

美國一直憂心烏克蘭可能使用飛彈攻擊俄國，導致俄烏戰爭失控引發美俄災難性對抗。美國總統拜登多次表明不會提供射程達300公里的「陸軍戰術飛彈系統」給烏克蘭，因為美國不願見到戰事擴大到烏克蘭邊界以外。

美國國防官員說，美國截聽到澤倫斯基密謀攻俄談話，並非美方不願提供長射程飛彈的原因。

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

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