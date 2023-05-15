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勸和促談 中國特使李輝抵烏 美歐靜觀其變

編譯潘勛／綜合14日電
中國試圖調停烏戰爭，隨北京派出歐亞特使李輝15日抵達烏克蘭正式啟動。圖為俄羅斯總統普亭向「俄國通」李輝授予「友誼勳章」。(中新社)
中國試圖調停烏戰爭，隨北京派出歐亞特使李輝15日抵達烏克蘭正式啟動。圖為俄羅斯總統普亭向「俄國通」李輝授予「友誼勳章」。(中新社)

中國特使李輝15日抵達戰火下的烏克蘭，他還將訪問俄羅斯及歐洲國家，旨在調停俄烏戰爭，正式啟動中國試圖介入調停烏俄之間「勸和促談」的和平方案；但李輝與俄國淵源深厚，引發疑慮，西方各國對李輝抱持保留、觀望態度；另外中國駐法大使盧沙野日前表示前蘇聯加盟共和國不配享有主權國家地位，雖遭歐洲國家駁斥，但在中國國內受到很多親俄疑美人士支持，認為國際秩序不該由美歐說了算數。

華爾街日報(WSJ)14日報導，李輝另將分訪波蘭、法國及德國，此行代表中國採取最具體步驟，介入旨在終結俄烏戰爭的外交斡旋，試圖扮演「和平使者」。

中國國家主席習近平3月訪問莫斯科，會見普亭總統後，即與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並...
中國國家主席習近平3月訪問莫斯科，會見普亭總統後，即與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並表示將派代表特使前往烏克蘭。中國特使李輝15日抵達基輔，展開會談。(Getty Images)

俄烏戰爭爆發一年多，中國仍未承認俄國入侵烏克蘭，北京當局反而大肆批評華府及其盟友提供武器給基輔，另呼應許多俄方公開立場。

美歐官員表示，對中國出力幫忙結束俄烏戰爭，抱開放態度；德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)在中國重申前蘇聯加盟國有主權之後表示歡迎，另稱相同的承認應擴大到烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基上周末前往義大利拜會，行程中對調停人斡旋和平協議表示懷疑；除開中國，梵蒂岡、巴西等國都提議要幫忙斡旋停火；但澤倫斯基表示，因為俄國總統普亭一味殺戮，烏國無法與他協商。

西方普遍認為中國跟俄國一樣，愈來愈插手他國事務，散播懷疑某些國家主權的種子，向挑戰其利益者則報以威脅；赴歐特使李輝以前擔任中國駐俄大使達十年。

毛澤東時代以來幾十年，中國都保證尊重他國主權，避免介入其他國家內政，這本是中國外交基本政策；但時值今日，以美國為首的西方集團，愈來愈多官員愈來愈懷疑，中國想方設法想要顛覆國際現況，其手法之一便是與俄國緊密結交。

中國正對歐洲大陸發動密集外交攻勢，李輝到訪也屬其中；外長秦剛上周走訪德國、法國及挪威，華爾街日報形容秦剛發現歐、中關係已大為惡化；原本與中國貿易熱絡、被視為最可靠歐洲夥伴的德國現認為，中國是對手的程度要大於夥伴國。

中國駐法大使盧沙野4月受訪，出言不當，惹出歐陸極大風波。但迄今未遭到北京任何懲戒...
中國駐法大使盧沙野4月受訪，出言不當，惹出歐陸極大風波。但迄今未遭到北京任何懲戒，被視為發言並無不當。(美聯社)

另外，盧沙野4月在法國電視台質疑前蘇聯國家立國的法理基礎，烏克蘭也在其中；盧沙野表示，「這些前蘇聯國家按國際法，甚至沒有具效力的地位，原因在沒有國際協定，落實他們為主權國」。

盧沙野的談話引發歐洲領袖激烈批評，中國外交部很快切割，宣稱盧沙野的發言僅代表他個人看法。中國國家主席習近平也快速跟進，自戰爭爆發以來首度與烏國總統澤倫斯基通電話，為李輝此行鋪平道路。

但在中國境內，盧沙野的談話煽起民眾對俄國再生同情，對美國則大肆譏評。

在中國境內，盧沙野的談話在社群媒體受到歡迎，廣獲網民推崇、轉發，讚美盧沙野的聲浪聲勢浩大。

盧沙野 俄國 烏克蘭

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