勸和促談 中國特使李輝抵烏 美歐靜觀其變

中國試圖調停烏戰爭，隨北京派出歐亞特使李輝15日抵達烏克蘭正式啟動。圖為俄羅斯總統普亭向「俄國通」李輝授予「友誼勳章」。(中新社)

中國特使李輝15日抵達戰火下的烏克蘭 ，他還將訪問俄羅斯及歐洲國家，旨在調停俄烏戰爭，正式啟動中國試圖介入調停烏俄之間「勸和促談」的和平方案；但李輝與俄國 淵源深厚，引發疑慮，西方各國對李輝抱持保留、觀望態度；另外中國駐法大使盧沙野 日前表示前蘇聯加盟共和國不配享有主權國家地位，雖遭歐洲國家駁斥，但在中國國內受到很多親俄疑美人士支持，認為國際秩序不該由美歐說了算數。

華爾街日報(WSJ)14日報導，李輝另將分訪波蘭、法國及德國，此行代表中國採取最具體步驟，介入旨在終結俄烏戰爭的外交斡旋，試圖扮演「和平使者」。

中國國家主席習近平3月訪問莫斯科，會見普亭總統後，即與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並表示將派代表特使前往烏克蘭。中國特使李輝15日抵達基輔，展開會談。(Getty Images)

俄烏戰爭爆發一年多，中國仍未承認俄國入侵烏克蘭，北京當局反而大肆批評華府及其盟友提供武器給基輔，另呼應許多俄方公開立場。

美歐官員表示，對中國出力幫忙結束俄烏戰爭，抱開放態度；德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)在中國重申前蘇聯加盟國有主權之後表示歡迎，另稱相同的承認應擴大到烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基上周末前往義大利拜會，行程中對調停人斡旋和平協議表示懷疑；除開中國，梵蒂岡、巴西等國都提議要幫忙斡旋停火；但澤倫斯基表示，因為俄國總統普亭一味殺戮，烏國無法與他協商。

西方普遍認為中國跟俄國一樣，愈來愈插手他國事務，散播懷疑某些國家主權的種子，向挑戰其利益者則報以威脅；赴歐特使李輝以前擔任中國駐俄大使達十年。

毛澤東時代以來幾十年，中國都保證尊重他國主權，避免介入其他國家內政，這本是中國外交基本政策；但時值今日，以美國為首的西方集團，愈來愈多官員愈來愈懷疑，中國想方設法想要顛覆國際現況，其手法之一便是與俄國緊密結交。

中國正對歐洲大陸發動密集外交攻勢，李輝到訪也屬其中；外長秦剛上周走訪德國、法國及挪威，華爾街日報形容秦剛發現歐、中關係已大為惡化；原本與中國貿易熱絡、被視為最可靠歐洲夥伴的德國現認為，中國是對手的程度要大於夥伴國。

中國駐法大使盧沙野4月受訪，出言不當，惹出歐陸極大風波。但迄今未遭到北京任何懲戒，被視為發言並無不當。(美聯社)

另外，盧沙野4月在法國電視台質疑前蘇聯國家立國的法理基礎，烏克蘭也在其中；盧沙野表示，「這些前蘇聯國家按國際法，甚至沒有具效力的地位，原因在沒有國際協定，落實他們為主權國」。

盧沙野的談話引發歐洲領袖激烈批評，中國外交部很快切割，宣稱盧沙野的發言僅代表他個人看法。中國國家主席習近平也快速跟進，自戰爭爆發以來首度與烏國總統澤倫斯基通電話，為李輝此行鋪平道路。

但在中國境內，盧沙野的談話煽起民眾對俄國再生同情，對美國則大肆譏評。

在中國境內，盧沙野的談話在社群媒體受到歡迎，廣獲網民推崇、轉發，讚美盧沙野的聲浪聲勢浩大。