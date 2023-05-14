G7與中國中亞峰會幾同時登場 被視為外交擂台

7大工業國集團（G7 ）廣島峰會19至21日將登場，中國問題成為峰會焦點。而由中國及中亞5國出席的「中國─中亞峰會」則將於18至19日在西安登場，由於近乎同時舉行，兩者被視為「外交擂台」。

G7廣島峰會前，G7在地主國日本 先後舉行外長會議及財長會議，中國問題一如預期成為會議焦點，且會後發表的相關內容頗不為中國所喜。而基於這2項會議的指標性，外界普遍預期，中國問題勢必會成為G7峰會的重要議題，並認為這項峰會恐將對中國作出更強硬的表態。

路透稍早報導，據熟悉內情的美國官員透露，G7廣島峰會可能發表一份關切中國對他國使用「經濟脅迫」的聲明，並成為會議公報的組成部分。同時，這份聲明預料還將搭配更廣泛的書面提案，內含7國如何合作因應來自任何國家的「經濟脅迫」。

中國的反應已顯而易見。針對G7外長會議聯合聲明對中國的指控，中國外交部公開聲稱，這項聲明「充斥著傲慢、偏見和反華遏華的險惡用心」，並向地主國日本提出交涉。

中國學者熊李力則直指，G7峰會極可能將矛頭指向中國，原因有3。1是美國有意將中國和俄羅斯 捆綁在一起，以中國「經濟脅迫」議題將俄烏戰爭相提並論以遂行目的；2是美國期望複製聯歐制俄的同一手法，在亞太地區打造針對中國的聯盟；3是中國市場吸引力太大，美國必須離間G7其他國家和中國的經貿關係，以拉攏配合美國對中戰略。

相形之下，由中國主導的「中國─中亞峰會」，與會者包括中國國家主席習近平與哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克5國總統。且除土庫曼總統外，其餘4國總統都將同時對中國進行國是訪問，使本週成為中國今年度已知最熱鬧、最重要的「主場外交週」。

從前蘇聯獨立的中亞5國，一向被俄羅斯視為「後院」及勢力範圍。因此，中國選在俄羅斯在烏克蘭戰場節節失利之時主辦「中國─中亞峰會」，被普遍認為是在「挖俄羅斯牆腳」，但俄羅斯也因此無力阻止，只能眼睜睜看著中國挖牆腳。

中國學者朱永彪表示，美國從阿富汗撤軍後，干涉中亞地區的外部勢力減少，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨著中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。

由於G7廣島峰會與「中國─中亞峰會」幾乎同時舉行，加上中國恐將成為G7廣島峰會的眾矢之的，使得這兩場峰會被外界賦予「打擂台」的印象。

雖然「中國─中亞峰會」的影響力與份量無法與G7峰會相比，但中國是否會藉此機會釋放利多拉攏中亞五國，以壯大自身在地緣上的影響力，並藉這場峰會對美國等西方國家的圍堵作出最新回應，成為外界關注的重點。

另外，同一時間，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面；而中國國務委員兼外長秦剛也連訪德國、法國、挪威等國，都被視為中國試圖緩和美中緊張關係，並在歐洲參與圍堵中國的夾縫中求突破之舉。至於成效，則尚待觀察。