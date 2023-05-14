我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

G7與中國中亞峰會幾同時登場 被視為外交擂台

中央社／台北14日電

7大工業國集團（G7）廣島峰會19至21日將登場，中國問題成為峰會焦點。而由中國及中亞5國出席的「中國─中亞峰會」則將於18至19日在西安登場，由於近乎同時舉行，兩者被視為「外交擂台」。

G7廣島峰會前，G7在地主國日本先後舉行外長會議及財長會議，中國問題一如預期成為會議焦點，且會後發表的相關內容頗不為中國所喜。而基於這2項會議的指標性，外界普遍預期，中國問題勢必會成為G7峰會的重要議題，並認為這項峰會恐將對中國作出更強硬的表態。

路透稍早報導，據熟悉內情的美國官員透露，G7廣島峰會可能發表一份關切中國對他國使用「經濟脅迫」的聲明，並成為會議公報的組成部分。同時，這份聲明預料還將搭配更廣泛的書面提案，內含7國如何合作因應來自任何國家的「經濟脅迫」。

中國的反應已顯而易見。針對G7外長會議聯合聲明對中國的指控，中國外交部公開聲稱，這項聲明「充斥著傲慢、偏見和反華遏華的險惡用心」，並向地主國日本提出交涉。

中國學者熊李力則直指，G7峰會極可能將矛頭指向中國，原因有3。1是美國有意將中國和俄羅斯捆綁在一起，以中國「經濟脅迫」議題將俄烏戰爭相提並論以遂行目的；2是美國期望複製聯歐制俄的同一手法，在亞太地區打造針對中國的聯盟；3是中國市場吸引力太大，美國必須離間G7其他國家和中國的經貿關係，以拉攏配合美國對中戰略。

相形之下，由中國主導的「中國─中亞峰會」，與會者包括中國國家主席習近平與哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克5國總統。且除土庫曼總統外，其餘4國總統都將同時對中國進行國是訪問，使本週成為中國今年度已知最熱鬧、最重要的「主場外交週」。

從前蘇聯獨立的中亞5國，一向被俄羅斯視為「後院」及勢力範圍。因此，中國選在俄羅斯在烏克蘭戰場節節失利之時主辦「中國─中亞峰會」，被普遍認為是在「挖俄羅斯牆腳」，但俄羅斯也因此無力阻止，只能眼睜睜看著中國挖牆腳。

中國學者朱永彪表示，美國從阿富汗撤軍後，干涉中亞地區的外部勢力減少，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨著中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。

由於G7廣島峰會與「中國─中亞峰會」幾乎同時舉行，加上中國恐將成為G7廣島峰會的眾矢之的，使得這兩場峰會被外界賦予「打擂台」的印象。

雖然「中國─中亞峰會」的影響力與份量無法與G7峰會相比，但中國是否會藉此機會釋放利多拉攏中亞五國，以壯大自身在地緣上的影響力，並藉這場峰會對美國等西方國家的圍堵作出最新回應，成為外界關注的重點。

另外，同一時間，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面；而中國國務委員兼外長秦剛也連訪德國、法國、挪威等國，都被視為中國試圖緩和美中緊張關係，並在歐洲參與圍堵中國的夾縫中求突破之舉。至於成效，則尚待觀察。

G7 俄羅斯 日本

上一則

府會協商舉債上限 共和黨眾議員：可由4大項目談起

下一則

空軍一號成拜登競選專機 誰來埋單 扯不清

延伸閱讀

G7峰會倒數 岸田：日本歷史上最重要峰會

G7峰會倒數 岸田：日本歷史上最重要峰會
外交鐵娘子將退休 誰來接薛曼？

外交鐵娘子將退休 誰來接薛曼？
秦剛：中歐穩定發展 要做到3個堅持

秦剛：中歐穩定發展 要做到3個堅持
中澳貿易回暖 秦剛訂7月回訪坎培拉

中澳貿易回暖 秦剛訂7月回訪坎培拉

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為事故現場工作人員將休旅車拖走。(美聯社)

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

2023-05-07 22:25

超人氣

更多 >
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作
傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多

傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多
女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度

女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度