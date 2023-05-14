G7財長會閉幕：全力抗通膨 供應鏈多樣化

七大工業國（G7）財金首長13日結束三天會議，並發表聯合聲明，對全球經濟不確定性升高示警。（美聯社）

七大工業國(G7 )財金首長13日發表聯合聲明，對全球經濟不確定性升高示警，並承諾控制通膨、援助債務困頓國、強化金融體系，並同意在年底前啟動一項計畫，使全球供應鏈 多樣化，以保障能源安全。G7同時齊聲力挺烏克蘭，且會堅定執行對俄羅斯制裁措施，但會後公報未公開提及中國。

G7財政部長與央行 總裁結束在日本新潟舉行三天的會議，在會後公報中承諾打造更穩定、分散化的供應鏈，以利開發乾淨能源來源，「提升全球經濟抵抗各式各樣衝擊的韌性」。

會後公報說：「全球經濟面對多重的衝擊，包括新冠肺炎疫情、俄烏戰爭及其相關通膨壓力，已展現韌性。在全球經濟展望不確定升高之際，我們必須保持警戒，總體經濟政策也應維持靈活應變的彈性。」

G7央行總裁也矢言對抗高通膨，並確保通膨預期穩定。言外之意是，對抗頑強通膨的戒心不會鬆懈。

在最近美國頻傳區域性銀行倒閉引發動盪後，G7財長也設法安撫市場人心，重申4月時的說法，即全球金融體系仍然「強韌」，同時也在公報中承諾，會採取行動改善「金融體系潛在的數據、監管和法規漏洞」。

會後公報避談美國舉債上限僵局，儘管財長會中不時討論此議題。債限僵局若未能及時化解，恐引爆美國債務違約危機，在歐美央行大舉緊縮貨幣政策推升借貸成本之際，加劇金融市場壓力。

日本財務大臣鈴木俊一在會後記者會上表示，11日晚餐會上曾討論債限問題，但不願詳述。

中國非G7成員，卻是會議焦點之一。日本帶頭呼籲促成供應鏈分散化，降低G7對這個世界第二大經濟體的依賴。

G7財長公報指出，目標最遲在今年年底前啟動一套分散全球供應鏈的新機制「韌性和包容性供應鏈增強」夥伴關係，並宣稱「供應鏈分散化有助於鞏固能源安全性，且協助維持總體經濟穩定」。

公報未特別提及中國，也未包含指其運用「經濟脅迫」遂其政治意圖的字眼。

之前傳出，美國提議G7考慮如何限制對中國投資，以反制北京的「經濟脅迫」。