日本外相警告中俄強化軍事合作 歐洲與印太安全局勢已不可分割

日本外務大臣林芳正提出警告，中國與俄羅斯也正強化他們的軍事合作。(路透)

日本 外務大臣林芳正13日對俄羅斯與中國在亞洲的軍事合作表達擔憂，更聲稱自俄烏戰爭之後，歐洲與印太地區安全局勢已不可分割。此前，林芳正10日在接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時證實，日本正與北約 商討在東京設立辦事處，而他將歐洲與印太地區安全局勢掛鉤，顯然為北約擴大到印太地區鋪路。

林芳正出席瑞典首都斯德哥爾摩舉行的歐洲和印太外長會議發言時，指俄羅斯在烏克蘭 發動的戰爭動搖了國際秩序的基礎，國際社會必須做出一致回應，否則其他區域將浮現類似的挑戰，「支撐我們和平與繁榮的現有秩序，可能會在根本上遭到推翻。」

林芳正發言時指責北京持續並強化其單邊企圖，意圖以武力改變東海和南海現狀，並且增加在台灣周邊的軍事活動。

他說，中俄正在加強軍事合作，包括它們的轟炸機聯合飛行，在日本附近舉行聯合海軍演習等。他同時警告，北韓正透過前所未有的頻率及方式發射彈道導彈，從而把挑釁升級。

另方面，林芳正在飛扺斯德哥爾摩時聲稱，「自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲的安全局勢與太平洋地區的安全局勢不可分割。這顯然作為他接受CNN專訪時的說法理據。

他表示，世界已變得更加不穩定，在東歐發生的事不僅僅是東歐的問題，而是直接影響到了太平洋區域的局勢，「這就是為什麽我們在東亞和北約之間的合作變得愈來愈重要」。

日本並非北約成員國，但林芳正強調，北約在亞太的盟友正以非常穩定的方式合作。

日媒「日經亞洲」早前援引匿名消息透露，北約將於2024年在日本設立辦事處，北約已在烏克蘭及維也納設有辦事處，若進一步立足日本，將能與太平洋地區的夥伴如南韓、澳洲和新西蘭，更緊密地面對中、俄帶來的地緣政治挑戰。

北約發言人拒絕證實有關報導，表示不會談論正在審議的事項細節。

中國對於北約在東京設立辦事處即時提出強烈反對，外交部發言人指，必須高度警剔北約的「東擴」。