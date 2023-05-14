峰會聯合聲明提早曝光 G7將反制中國「經濟脅迫」行為

據美方透露19日在日本舉行的G7峰會聯合聲明草案曝光。內容將聯合譴責中國在全球各地「使用經濟脅迫」手段，提出警惕清單。圖為G7財長會議13日在日本新潟閉幕。日本為本屆G7主辦國。(美聯社)

七大工業國集團(G7 )峰會下周舉行， 峰會最後聯合聲明草案13日提早曝光。美方知情官員透露，七大工業國集團(G7)下周峰會時，領袖們將發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」(economic coercion)的聲明。

路透(Reuters)報導，峰會19到21日之間在日本廣島市進行，會後將發表聯合聲明，據獲得的草案指出七大先進經濟體將如何合作，以反制任何國家的「經濟脅迫」。

知情官員表示，G7主要聲明準備納入「特指中國的一節」，列舉出種種憂慮，包括「我等已特別由中國人民共和國瞧見的經濟脅迫及其他行為」。

G7對中聲明比以往更深入

另一份「經濟安全聲明將談到更多工具」，用以反制任何該負其責國家的脅迫做法，計畫及協調也在其中。不管怎麼看，這些聲明按理都要比G7以往的聲明更為深入。

拜登 總統已將中國列為自己外交政策的焦點，致力於維持與中國緊張但競爭的關係，但不偏離到發生公開衝突的地步，包括台海在內。

G7國家經濟方面都與中國有緊密關係；中國4月指G7外長會議觸及相關命題的聲明為「滿是傲慢，對中國有偏見」，而且向今年的主辦國日本發表抗議。

G7財長與央行總裁13日結束在日本的會議，會後聯合聲明計畫今年推出「供應鏈多元化的夥伴計畫」，擔心中國供應鏈的穩定。圖為去年10月停泊在德國漢堡港的中國貨櫃輪。(路透)

布希的前任川普治下，G7談到有關中國問題時，往往含糊其詞，拜登政府則推動更直接的聲明。

美中經濟體不打算脫鉤

G7成員國也指出，就氣候等領域未來要與中國加深合作；美方官員表示，美、中經濟體不打算脫鉤，美方追求的是去除風險，力挺多元化，這項原則一致不變。

峰會象徵西方制定新戰略

G7峰會的討論主題也將針對烏克蘭衝突及後續影響。中東媒體指出，在多年來西方國家各走各路後，此次峰會將象徵西方列強乃至於跨大西洋夥伴制定新戰略的開端，而美國總統拜登是團結各國的核心。

沙烏地阿拉伯日報「阿拉伯新聞」(Arab News)報導，G7在川普「美國優先」的強勢立場下合作力道減弱，加上G7的經濟影響力也不若以往，1970年代時貢獻世界生產總值約八成，如今剩約三成。

俄烏戰促西方列強團結

然而時至今日，俄烏戰爭開打近500天，儘管戰爭結果仍處未定之天，可以確定的是在此期間刺激了西方團結。拜登任期內幫助重建跨大西洋夥伴及西方聯盟，突出目前最迫切需要國際合作的領域，而明年很可能是決定性的一年，若拜登連任為重建西方奠定基礎，也為即將展開的大國競爭新時代制定戰略。

G7財長與央行總裁13日結束在日本新潟舉行的三天會議，會後發表聯合聲明承諾隨時準備採取適當行動確保金融穩定，指金融體系目前仍強勁，誓言堅定支持烏克蘭與防止俄羅斯規避制裁，同時計畫今年推出「供應鏈 多元化的夥伴計畫」。

G7經濟體只占世界人口的一成，卻占約三成的GDP，40年前占比接近五成，中國、印度與巴西等開發中國家的崛起，引發外界質疑G7領導世界經濟的作用。

在G7財金首長討論如何解決開發中國家債務脆弱性，以及建立對實現綠色增長至關緊要的更佳供應鏈時，非成員的中國被列入了會談。會後聯合聲明提到，「將著眼於年底前啟動供應鏈的互惠合作夥伴倡議」，顯然是考慮到了中國。