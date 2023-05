佛州無證客收容所 1少年突昏迷不治 衛生部調查

佛羅里達州無證移民收容所內一名宏都拉斯籍17歲少年10日突然昏迷不治,宏國外交部長雷納(圖)在推特發文哀悼,並要求美方調查。 (路透資料照片)

有線電視新聞網(CNN)12日報導,佛羅里達州一處無證移民 收容所內一名宏都拉斯籍17歲少年10日突然昏迷,緊急送醫急救後宣告不治;這起事件已經是3月至今已知的第二起未成年無證移民遭美拘留期間死亡的案。

聯邦衛生暨公共服務部(Department of Health and Human Services,HHS)難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement,ORR)事後公布聲明哀悼,並表示已經和死者家屬聯絡,同時法醫也將進行驗屍以釐清死因。

根據HHS資料顯示,本月5日該名少年被安置在佛州 安全港(Safety Harbor)「墨西哥 灣猶太家庭和社區服務中心」(Gulf Coast Jewish Family and Community Services),不料10日早上,被發現失去知覺,立即送往醫院搶救,歷經一小時搶救無效,被宣告死亡。

宏都拉斯外長雷納(Eduardo Enrique Reina)在推特發文哀悼,「宏都拉斯政府透過駐美大使館已和家屬取得聯繫,並要求ORR和HHS對該案進行詳細調查,以釐清真相。」

根據統計,今年截至10日為止,HHS已拘留安置8681名無人陪伴的無證未成年人,而且人數每天都在波動,2021年無證未成年人人數曾暴增至1萬4000多人的最高紀錄。

根據CNN報導,今年3月中旬,一名同樣來自宏都拉斯的四歲女童在拘留安置之初,就被視為「身體羸弱」,隨後因為心臟驟停,被送往密西根州卡拉馬佐(Kalamazoo)布朗森衛理公會醫院(Bronson Methodist Hospital)小兒科重症加護病房搶救,但最終仍不幸死亡,根據HHS資料顯示,「第一次檢查是在2023年3月17日凌晨3點左右,由於病情不穩定,第二次檢查無法完成,但在完成血液檢查後,宣告腦死。」

據了解,該名女童當天被宣告死亡,其親生父親已經接獲通知,前往醫院陪伴女童直至病故。