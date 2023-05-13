佛州無證客收容所 1少年突昏迷不治 衛生部調查

佛羅里達州無證移民收容所內一名宏都拉斯籍17歲少年10日突然昏迷不治，宏國外交部長雷納(圖)在推特發文哀悼，並要求美方調查。 （路透資料照片）

有線電視新聞網(CNN)12日報導，佛羅里達州一處無證移民 收容所內一名宏都拉斯籍17歲少年10日突然昏迷，緊急送醫急救後宣告不治；這起事件已經是3月至今已知的第二起未成年無證移民遭美拘留期間死亡的案。

聯邦衛生暨公共服務部(Department of Health and Human Services，HHS)難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement，ORR)事後公布聲明哀悼，並表示已經和死者家屬聯絡，同時法醫也將進行驗屍以釐清死因。

根據HHS資料顯示，本月5日該名少年被安置在佛州 安全港(Safety Harbor)「墨西哥 灣猶太家庭和社區服務中心」(Gulf Coast Jewish Family and Community Services)，不料10日早上，被發現失去知覺，立即送往醫院搶救，歷經一小時搶救無效，被宣告死亡。

宏都拉斯外長雷納(Eduardo Enrique Reina)在推特發文哀悼，「宏都拉斯政府透過駐美大使館已和家屬取得聯繫，並要求ORR和HHS對該案進行詳細調查，以釐清真相。」

根據統計，今年截至10日為止，HHS已拘留安置8681名無人陪伴的無證未成年人，而且人數每天都在波動，2021年無證未成年人人數曾暴增至1萬4000多人的最高紀錄。

根據CNN報導，今年3月中旬，一名同樣來自宏都拉斯的四歲女童在拘留安置之初，就被視為「身體羸弱」，隨後因為心臟驟停，被送往密西根州卡拉馬佐(Kalamazoo)布朗森衛理公會醫院(Bronson Methodist Hospital)小兒科重症加護病房搶救，但最終仍不幸死亡，根據HHS資料顯示，「第一次檢查是在2023年3月17日凌晨3點左右，由於病情不穩定，第二次檢查無法完成，但在完成血液檢查後，宣告腦死。」

據了解，該名女童當天被宣告死亡，其親生父親已經接獲通知，前往醫院陪伴女童直至病故。